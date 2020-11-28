Başkan Mahçiçek: Bayrağımız ebediyete kadar dalgalanacak

28 Kasım 1919’da Kahramanmaraş’ta bayrağımızın işgal kuvvetleri tarafından indirilip, yerine Fransız bayrağı asılmasından dolayı yaşanan “Bayrak Olayı” ile ilgili Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek mesaj yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 28.11.2020, 09:33
Başkan Mahçiçek: Bayrağımız ebediyete kadar dalgalanacak

Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

“28 Kasım 1919’da Kale’nin burcunda bulunan bayrağımız indirilmiş yerine Fransız bayrağı çekilmiştir. Cuma sabahı Kale’de bayrağımızın olmadığını gören halkımız elbette bu duruma sessiz kalmamıştır. Mehmet Ali Kısakürek’de hasta yatağında yatarken bu manzarayı görmüş “Alemi İslam’a Hitap” beyannamesini kaleme almış ve 7 nüsha el yazısıyla çoğaltmışır. Beyannemede, “Korkma. Korkma seni buradaki birkaç Fransız kuvveti kıramaz. Sen mütevekkilen Alellah kendi mevcudiyetini gösterecek olursan değil birkaç Fransız kuvveti, hatta bütün Fransız milleti kıramaz. Buna emin ol.” yazmış ve halkı mücadeleye çağırmıştır.

Fransız bayrağının kalede dalgalanmasının görülmesi ile anında karar verip harekete geçilmesi, aziz milletimizin müthiş bir öngörü ve ferasetinin sonucudur.

Kahraman şehrimizin kahraman insanları yaşanan bu hadisede tek vücut olmuş ve Ulu Cami imamı Rıdvan Hoca’nın, “hürriyeti olmayan bir milletin Cuma Namazı kılması caiz değildir” sözüyle kaleye giderek, o günde tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet anlayışıyla Fransız bayrağını indirmişler, bayrağımızı yeniden dalgalandırarak, şanlı bayrağımız altında Cuma Namazını eda etmişlerdir.

Sütçü İmam’ı, Rıdvan Hoca’yı, Çakmakçı Sait’i, Mehmet Ali Kısakürek’i ve daha nice adsız kahramanlarımızı buradan rahmet ve şükranla anıyor, devletimizin, bayrağımızın ve milletimizin kutsiyyetini bilerek hizmet etmeye devam ediyoruz.”

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Bayrak Olayı
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