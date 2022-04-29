Başkan Mahçiçek; Bayramımız, yeni bayramlara vesile olsun

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yeni bir bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim, rahmet, merhamet, bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna geldik. Hamdolsun, sevgi ve muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bayramlar, inancı, ibadeti, tarihi, kültürü ve medeniyeti bir sevinç atmosferinde buluşturarak bizleri istikbale taşıyan ve tarih sahnesinde biz Müslümanlara süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleridir. Bayramlar aynı dinin, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi armağanlardır.

“Bayramın kutlu muştusunu ilçemizin her bir noktasına taşıyalım”

Onikişubat Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca tüm kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmaya gayret ettik. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. ‘Birlikte Paylaşalım’ düşüncesiyle Ramazan’ın eğiten, şifa veren, tazeleyen günlerini yaşadık, gecelerini ihya etmeye çalıştık. İmsakın bereketinden, iftarın sevincinden, teravihin birlik ve beraberliğinden nasibimizi aldık. Kur’an’la, oruçla, fıtır sadakasıyla, zekâtla bedenimizi ve ruhumuzu arındırdık, Rabbimize yakınlaşmaya gayret gösterdik. Ramazan ayı boyunca hep birlikte irade eğitiminden geçtik; irademizi heva ve heveslerimizin, arzu ve isteklerimizin kölesi olmaktan kurtardık. Şimdi şükretme ve sevincimizi, neşemizi, huzurumuzu birbirimizle paylaşma zamanı. Bu paylaşımın da en güzel adresi bayramlardır. Bayram atmosferini aile efradımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa yaymalıyız. Onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere, ilçemizin her bir noktasına taşıyalım. Bayramımız yeni bayramlara vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim olmak üzere ülkemizin, milletimizin ve İslâm âleminin mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın şehrimize, ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”