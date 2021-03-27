Başkan Mahçiçek: 'Berat, sevgi barış ve af günüdür'

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Berat Kandili münasebetiyle mesaj yayımlayarak, bütün insanlığın kandilini kutladı

Başkan Mahçiçek, “Ramazan ayına girecek olmanın sevinci ve huzuru içerisinde bu mübarek gecemiz tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olsun” dedi ve şu şekilde devam etti.

" İslamın güzelliğini ve evrenselliğini yaşantımızla, tarzımızla tüm dünyaya göstermeliyiz. İslam; hoşgörü, kardeşlik, birlik, yardımlaşma, paylaşma ve ilimdir. Bu faziletler doğrultusunda, dünyamızın kaosa sürüklendiği, herkesin bir diğerini ötekileştirdiği bir ortamda, tüm dünyaya da örnek olacak şekilde bir yaşam sürmemizi, kardeşlik duygularımızı tüm insanlığa yaymamızı temenni ediyorum.

Peygamber Efendimiz (SAV) duasında, “Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bize mübârek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” diye buyuruyor. Bizler de Ramazan-ı Şerife de ulaşmanın heyecanı içerisinde, bu mübarek günlerimizi, huşu içerisinde idrak etmemizi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada yaşayan mazlumların gözyaşlarının dinmesini, barış ve huzurun dünyaya hakim olmasını, ‘biz’ bilinciyle yaşadığımız bir dünya özlemiyle, tüm İslâm âleminin Berat Kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Dedi.