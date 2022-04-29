Olimpiyatlardan sonra gelen uluslararası bir fuar olan EXPO’yu 2023 yılı için kente kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje alanındaki hummalı çalışmaları da yerinde inceliyor. Duyurulduğu ilk günden bu yana kent halkı başta olmak üzere çevre şehirlerin de dikkatini çeken Başkanı Hanefi Mahçiçek’in dev projesi, birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. 54. Hükümet Milli Eğitim Bakanı, 20-21-23 ve 24’üncü dönem Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam’ı EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda misafir eden Başkan Mahçiçek, Sağlam’a rüya projeyi en ince ayrıntılarına kadar anlattı. İlk olarak misafirine alanı gezdiren Başkan Mahçiçek, sonrasında ise EXPO proje sunumunu izletti. Başkan Mahçiçek ve Sağlam, sonrasında ise Kahramanmaraş’a 4 milyon metrekarelik deniz getirecek olan Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni gezdi.

“Şehri küresel marka haline getirecek projeler yapalım”

Sağlam’a proje hakkında bilgilen veren Başkan Mahçiçek, “Bu projede önemli olan sürdürülebilirliği sağlamak. Biz burada sürdürülebilirliği sağlamak için hedeflerimiz ölçüsünden katkı sağlayacak yeni projelerle alanımızı güçlendirdik. 6,5 aylık ilk açılış döneminde yerli ve yabancı en az 2 milyon insanın buraya gelmesini öngörüyoruz. Sonraki yıllar için de alanımızdaki diğer projelerin katkısıyla her yıl için en az 1 milyon insan burayı görmek için gelecek. Su Tutucu Sedde Aksı Projemiz ile de EXPO’muzun kuzey kısmında 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturacağız. 150 bin nüfuslu yeni bir yerleşim alanı oluşturacağız. Dedik ki artık Kahramanmaraş’ta kaldırım belediyeciliği yok. Fark yaratacak, şehri küresel marka haline getirecek projeler yapalım. Kahramanmaraş’ı değiştirip, dönüştüreceğiz” dedi.

“Başkan Mahçiçek bu projeyle Kahramanmaraş tarihine geçti”

Proje alanını gezdikten sonra sunum üzerinden de çalışmaları gören Sağlam, projeye hayranlığını gizleyemedi. Sağlam, “Yıllardır buradan gelip geçiyoruz ama bu kadar geniş bir alanın olduğundan haberimiz bile yok. İnanılmaz büyüklükte, ben ilk gördüğümde hayran kaldım. Yeni bir şehir kurulmuş. Hanefi Başkanım öyle görüyorum ki bu projeyle Kahramanmaraş tarihine geçti. Şehrimiz için büyük bir piyango, efsane olmuş. Bitmemiş bu haliyle bile beni çok heyecanlandırdı. Devasa bir alanda inanılmaz güzel projeler var” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Mahçiçek, günün anısına EXPO 2023 için özel hazırlanan mozaik tabloyu hediye etti.