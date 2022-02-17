Başkan Mahçiçek, Büyükelçi Erdoğan Kök’ün ziyaretini Aksu Haber’e değerlendirdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EXPO 2023 projesinde uluslararası ilişkileri koordine etmek üzere atadığı Büyükelçi Kahramanmaraş’a geldi.
KAHRAMANMARAŞ 17.02.2022, 17:08 17.02.2022, 18:45
İlk ziyaretini Onikişubat belediyesine yapan Büyükelçi Erdoğan Kök, burada Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafında karşılandı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Büyükelçi Erdoğan Kök’ün ziyareti hakkında aksu habere özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Mahçiçek, “Şehrimize marka değeri kazandıracak EXPO 2023 hakkında istişarelerde bulunduk, yol haritamızı belirledik” dedi.
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