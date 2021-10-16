Başkan Mahçiçek, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’ne EXPO 2023’ü Anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Şen şu şekilde konuştu.

“Expo 2023 projesinin şehrimiz için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında ekonomik ve sosyal olarak çok büyük bir yer tutacaktır.

Başta Başkanımız Hanefi Mahçiçek’i kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm vazifelerde yer almaya hazır olduğumuzu bilmesini istiyorum.”

AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara ise şu ifadelere yer verdi.

“Expo 2023 nirvana diyebileceğimiz bir proje. Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkıda bulunacak, kültürel etkileşim sağlayacak hem şehrimiz hem bölge açısından insanların gelip burada vakit geçirebileceği, etkinliklerden faydalanabileceği bir proje. Bundan sonra da umuyorum ki ulusal ve uluslararası düzeyde şehrimizin tanıtımına katkıda bulunacak. Hanefi Başkanımıza böyle bir projeyi şehrimize kazandırdığı için kendisine ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Mahçiçek ise konuşmasında şu sözlere yer verdi.

“2014’te göreve geldiğimizde çok az personelle ve 11 beldenin ilçemize bağlanmasıyla 30 milyon borçla göreve başladık. Acil yapılması gerekenleri sıraladık ve tüm borçları temizlediğimiz gibi Onikişubat’ı modern ve model bir ilçe haline getirdik. Şehrimizi uluslararası arenaya taşıyacak, tanıtım ve turizm anlamında eksiğini giderecek bir proje yapmalıydık. EXPO 2023 projesini uzun araştırmalar ve çalışmalar sonrası yapmaya hak kazandık.

Expo ile şehrimize gelen misafirlerle birlikte yeni yatırımcılar da gelecek. Yeni iş alanları ve yeni istihdam demek bu. Devletimiz, Riyad Büyükelçisini EXPO 2023 için görevlendirdi. Yazışmalarımızı, uluslararası organizasyonları takip edecek. 2023 yılında 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliklerini de şehrimizde yapmak üzere TRT ile görüşüyoruz.

Şehrimiz artık bir marka şehir, 2023’e hep birlikte hazırlanacağız.

Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”

Kahvaltının ardından baraj kıyısı kenarına yapılan set tahkimatı alanında da davetlilere bir sunum gerçekleştiren Başkan Mahçiçek, Sır Barajı içi su tutucu sedde aksıyla birlikte 4 mevsim suyun burada sabit kalacağını söyledi. Aks üzerine yapılacak Rubber Dam sistemi ile elektrik de üreteceklerinden bahseden Başkan Mahçiçek ile çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.