Başkan Mahçiçek Çerkes Sürgünü’nü Andı

Başkan Mahçiçek sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoda şu sözlere yer verdi.

“Gönül coğrafyamızda yaşayan birçok soydaş ve dindaşımızın maruz kaldığı katliam, vahşet, sürgün ve soykırımlardan birini de 19. yüzyılda, bundan 157 yıl önce Kuzey Kafkasya halkları olan Çerkesler yaşadı. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşetlerinden biri olan, sayısı milyonları bulan şehitler vererek yaşayan Çerkes kardeşlerimiz, zalim bir sürgünle yurtlarından sürülerek atıldı.

Bu sürgünde, açlık ve salgın hastalıkla hayatını kaybeden aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Bugün artık ülkemizin birinci sınıf vatandaşı olan, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkısı olan Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı bu elim hadiseyi unutmayacağız ve unutturmayacağız.”