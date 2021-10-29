Başkan Mahçiçek, Cumhuriyet’in 98. yılını kutladı

Başkan Mahçiçek, “milletimiz şanlı tarihi ve direnişiyle nice destanlar yazmışlar bu topraklarda” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Milletimiz, içinde bulunduğu zor şartlara rağmen birlik olup Kurtuluş Savaşı sonrası ayağa kalkabilmiş, Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde Cumhuriyeti kurmuşlardır. 98 yıl önce bugün ilan edilen Cumhuriyet, ülkemizin ve geleceğimizin teminatıdır.

1925 yılından beri ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan bayramımız neredeyse 1 asırdır aynı heyecan ve mutlulukla kutlanmaktadır.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne geldiğimiz noktada, ülkemizin gelişmişlik seviyesinde çok büyük yollar kat ettiğini görüyoruz. Artık dünyada Türkiye’nin masada olmadığı bir karar alınamamaktadır.

Sanayisinden savunma sanayiine, hammadde üretiminden tekstile kadar yerli üretime geçtiğimiz şu günlerde geleceğe emin adımlarla ve azimle yürüyoruz.

Yarınlarımızın daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye olacağının bilinciyle tüm gençlerimize Cumhuriyet ilan edilmeden önce ülkemizin içinde bulunduğu durumları iyi değerlendirmelerini ve öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Tarihimizi bilmeden bir gelecek kurmamız mümkün değildir.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutluyorum” dedi.