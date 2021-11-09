Başkan Mahçiçek, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı kutladı

Başkan Mahçiçek, “çocuklarımıza öğreteceğimiz en güzel alışkanlıklardan biri de kitap okuma alışkanlığıdır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Onikişubat Belediyesi olarak eğitim, her zaman tüm projelerimizin önünde oldu. Ve bunu ilçemizde yatırım ve projelerimizle ispatladık. “7 Güzel Adamın Şehrine 7 Okul” diyerek çıktığımız yolda 7. okulun yapımına başladık. Merkezde 7, kırsal mahallelerimizde 65 olmak üzere 72 adet Bilgi ve Kültür Evi yaptık. Bu yıl 6.’sını düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi kapsamında 100 Bin kitap daha dağıtacağız. Öğrencilerimize projemiz kapsamında 340 Bin 500 adet kitap hediye ederek 2,5 milyon okuma oranına ulaştık.

Biz Belediye olarak çocuklarımıza, gençlerimize kitap okumaları için her türlü desteği veriyoruz, yarışmalar düzenliyoruz. Biliyoruz ki yarınlarımızı okuyan, araştıran, hedefleri olan nesiller kuracak ve ilerletecek.

Bugünün anlam ve önemine binaen Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu yıl 6.’sını düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projemizin protokol imzalarını attık. 2021-2022 döneminde kitaplarımızı öğrencilerimize ulaştıracağız ve motivelerini artırmak üzere kitap okuma sınavları yaparak kendilerine hediyeler takdim edeceğiz.

Her çocuğun eğitime ve kitaba eşit şartlarda ulaşabildiği bir dünya temennisiyle Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı kutluyorum.”