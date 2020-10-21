Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Başkan Mahçiçek, “yaşanan olayları her detayıyla halka yansıtan ve yaşadığı dünyada olup bitenler hakkında halkın bilgi sahibi olmasını sağlayan özverili gazetecilerimiz sayesindedir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Savaşta, afette her türlü zorlu şartta halkın haber alma özgürlüğü için çalışan gazetecilerimize teşekkürü borç biliyorum.

Çok eski tarihlere dayanan gazete sayesinde, insanların merak ettiği bilgiler kaynağından okuyucuya aktarılmaktadır. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler için kutlanan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır.

Gece gündüz demeden doğru ve tarafsız habercilik anlayışı içinde çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımın Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.”