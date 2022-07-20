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Başkan Mahçiçek, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Beytullah Eroğlu ile bir araya geldi

Başarılarıyla Kahramanmaraş’ın gururu olan Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ile makamında bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 3 adet tam altın hediye ederek, başarılarının devamını diledi.

KAHRAMANMARAŞ 20.07.2022, 16:49 21.07.2022, 08:44

Sporun tüm branşlarına verdiği desteklerle ‘Sporcu Dostu Başkan’ olarak bilinen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda aldığı derecelerle hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin göğsünü kabartan Milli Takım Kaptanı paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu’nu makamında ağırladı. Onikişubat Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Beytullah Eroğlu ile sohbet eden Başkan Mahçiçek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Onikişubat Belediyesi Meclis üyeleri ile ortak karar aldıklarını ve bu kapsamda Kahramanmaraş ve Türkiye’nin adını duyuran sporculara moral verme amacıyla çeşitli hediyeler takdim edeceklerini belirten Başkan Mahçiçek, ilk olarak Beytullah Eroğlu’nu ödüllendirdiklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, Beytullah’ın ardından diğer sporcularla da belirli aralıklarla bir araya geleceklerini dile getirdi.

“Tüm sporcularımızın her zaman yanlarında olacağız”

Beytullah Eroğlu’nun hem Türkiye hem de Kahramanmaraş için bir değer olduğunu belirten Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Beytullah’ın, azmi, özgüveni, karakteri ve cesaretiyle gençlere örnek olduğunu dile getirdi. Başarılı sporcuları Onikişubat Belediyesi olarak ödüllendirmeye devam edeceklerini de kaydeden Başkan Mahçiçek, “Beytullah, ülkemizin ve şehrimizin ismini dünya literatürüne taşımış, çok başarılı bir kardeşim. Bayrağımızı dünyanın her yerinde göndere çektirmiş, İstiklal Marşı’mızı okutmuş. Paralimpik yüzücü olmasına rağmen kendisi hiçbir eksiklik hissetmeden, azmiyle, özgüveniyle, karakteriyle, cesaretiyle ülkemizi başarıyla ülkemizi temsil ediyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak, meclis üyelerimizle bir araya gelerek bu kabil değerli gençlerimize küçük de olsa bir hediye sunalım istedik. Bu arkadaşlarımız buna değer. Ülkemizi ve şehrimizi temsil eden kardeşlerimize her zaman açığız, her zaman da yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Hediyemiz çok da önemli değil ama onları onura etmek istedik. Güzel insanlarımızı, şampiyonlarımızı tanıtalım diye düşündük. Beytullah’ı belediyemize davet ettik, küçük de olsa hediyelerimizi takdim ettik. Kendisine bundan sonraki spor hayatında, özel yaşamında, gönülden yürekten başarılar diliyorum. Kendisi de gayret edecek, çalışacak ve çok daha uzun seneler sportif bağlamda ülkemizi temsil edecek. İnşallah bu başarıları da hep devam edecek. İnşallah bayrağımızı hem olimpiyatlarda, hem dünya şampiyonalarında hem de Avrupa şampiyonalarında göndere çekecek ve İstiklal Marşı’mızı okutacak” dedi.

“Başkanımızın yatırımlarıyla yeni nesil çok daha şanslı”

Yüzme sporuna başladığı ilk dönemlerde Kahramanmaraş’ta tek havuz olması sebebiyle zor şartlarda spor yaptığını anlatan Beytullah Eroğlu ise Onikişubat Belediyesi’nin Hanefi Mahçiçek başkanlığında ilçeye 7 adet yüzme havuzu kazandırdığına vurgu yaparak, Onikişubat Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzları’ndan övgüyle bahsetti. Yeni neslin çok daha şanslı olduğunu dile getiren Eroğlu, “Ben yüzmeye başladığımda Onikişubat Kapalı Yüzme Havuzu vardı, şehirde bir taneydi. Kışın da kapanırdı, haftada iki kere Gaziantep’e giderdik antrenman yapmaya. Çok zor şartlarda spor yaptık. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirdik. Bugün sadece belediyemizin 7 tane havuzu var. Kahramanmaraş ve Onikişubat’ın bu nesli çok daha şanslı. Bu şehir, dünya 2’ncileri çıkartan bir şehir. Belediye Başkanımıza havuz yatırımları için teşekkür ediyorum. Ben bu yolu açtım, arkamızdan çıraklarımız geldi hatta geçtiler, Dünya Şampiyonu oldular. Bu yolda devam edeceğim. Başkanımızın ilçemize kazandırdığı havuzlardan da nice şampiyonlar çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Bizim hediyemiz Başkanımız”

Altın takdiminde ise Başkan Hanefi Mahçiçek’in her zaman kendilerine destek verdiğini belirten Eroğlu, “Bizim hediyemiz bu altın değil aslında. Bizim hediyemiz Başkanımız. Ben ne zaman aradıysam

telefonumu açtı, ne zaman bir şey söylediysem yerine getirdi ve yardımcımız oldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, ziyaret sonrası Beytullah Eroğlu’na 3 adet tam altın ile Onikişubat Belediyesi madalyası takdim ederken, Beytullah ise ilk kez bir belediyeden madalya aldığını belirterek, en iyi şekilde saklayacağını ifade etti.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Avrupa ve Dünya Şampiyonu Paralimpik Milli Yüzücü Beytullah Eroğlu
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