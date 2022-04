Başkan Mahçiçek; El birliğiyle bu memleketi, örnek ve model bir memleket yapalım

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın muhteşem manzarası eşliğinde düzenlenen iftar programına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mahçiçek, İftar öncesi basın mensuplarıyla tek tek selamlaşırken, ramazan aylarını tebrik etti. Geniş katılımın olduğu iftar programında, ezanın okunmasının ardından dualar edilerek oruçlar açıldı.

“Kahramanmaraş’ımızı üst liglere çıkartacak, marka değerini artıracak bir proje”

İftar sonrası basın mensuplarına devam eden projeler ve EXPO 2023’ün son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün öneminin açıldıktan sonra daha iyi görüleceğini belirterek, Kahramanmaraş için önemli bir vizyon projesi olduğunu söyledi. Başkan Mahçiçek, “Sizlerle beraber olmak güzel. Sizler hem Kahramanmaraş düzeyinde hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş'ımızla ilgili olup bitenleri halkımıza duyurmak, bir başka anlamda ise kamuoyu oluşturmak adına önemli bir görev yapıyorsunuz. Şuan EXPO 2023 Rekreasyon Alanımızdayız. Gördüğünüz gibi bir dünya projesinin içerisindeyiz. Biz bu projeyi alabilmek için 2018 yılında başvuru yapmıştık. Çok gizli tuttuk ve güçlü lobi çalışmalarımızla şükürler olsun ki şehrimize kazandırdık. Böyle uluslararası bir çalışmayı, rüya gibi bir projeyi almak kolay değildi. Mesela İzmir alamamıştı. Şimdi İzmir almak için gayret ediyor. Gaziantep'te bizim aldığımızı duyunca onlarda iştaha geldi ama belki ilk defa Gaziantep’i solladık ya da önüne geçtik diyelim. İnşallah 2023'te açtığımızda bu memleket için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Her zaman diyorum, bu memleketin her şeyi var arkadaşlar. Gerçekten her şey var tabiatı var. Tabiatı var, doğası var, kültürü var, ekonomisi var. Geçenlerde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız söyledi. 140 ülkeye ihracat yapıyoruz? Peki bunu kim biliyor, kimse bilmiyor. Muhteşem bir değer ama fakat bizim tanıtım eksikliğimiz var. Bu tanıtım sorununu nasıl çözeceğiz? Ya senede 3-5 defa konferans, seminer düzenleyeceksiniz. Ona da artık kaç kişi gelirse. Eğer geleceğe yönelik bir tasavvurunuz varsa, böyle uluslararası bir proje yaparsınız. Hem ülke düzeyinde hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş’ımızı üst liglere çıkartacak, marka değerini artıracak bir proje olacak” dedi.

“Bunun değerini inşallah açtıktan sonra göreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EXPO’nun uluslararası planlamaları için Büyükelçi atadığını aktaran Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Cumhurbaşkanımız geçen geldiğinde bize, ‘ne istiyorsun’ dedi. Bir şey istemeyiz, zaten yapıyoruz dedik. Sonra bir daha zordu. O zaman dedim ki bizi himayenize alın. Bir hafta sonra bize bir büyükelçi tayin etti. Eski Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, bizim uluslararası davetlerimi yapıyor hem de bizleri temsil ediyor. Projenin ne anlama geldiğini devletimiz önderliğinde göreceğiz. Geçen hafta Hollanda’daydım. Bizim de EXPO ev sahipliğimiz olduğu için Dışişleri Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımız Onikişubat Belediyesi olarak bizleri görevlendirdi Türkiye’yi temsilen. Orada çok güzel bir standımız var. Bunun değerini inşallah açtıktan sonra göreceğiz.”

“Kurduğumuz sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak”

EXPO 2023’ün sürdürülebilirliğini artırmak adına yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Mahçiçek, “Bu projeden çok önemli bir nokta var, o da sürdürülebilirliğini sağlamak. 6 ay için bu paraları harcıyorsanız yazık ama bunu sürdürülebilir yapıyorsanız memlekete değer katıyorsunuz demektir. EXPO 2023’ün içine eklediğimiz projelerle sürdürülebilirliği sağlayacağız. içerisinde Uğur Böceği ve

Kelebek Müzesi var. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz var, üzerinde küçük kayıklarla gezebilme imkânımız olacak. MADO çok güzel bir restoran ve cafe yapıyor, yakında tamamlanacak. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin satıldığı ve tanıtıldığı Arasta adında bir çarşımız var. Ticaret ve Sanayi Odamız bir kongre merkezi yapacak. Çok güzel bir camimiz var ama camiye yakın bir noktaya Mevlevihane de yapacağız çünkü buranın manevi anlamda da bir merkez olmasını istiyoruz. Daha sayamadığım birçok projeyle bir yılda önemli miktarda gelir elde edecek belediyemiz. Bu alanın geliri ise giderinden fazla olacak. Yani kurduğumuz sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak. Bu projenin Kahramanmaraş’a çok büyük değer katacağına inanıyoruz. Hem Kahramanmaraş’ı tanıtacağız, hem de ekonomimize büyük değer katacağız. Buraya gelen iş adamlarıyla Kahramanmaraşlı iş adamlarımızı buluşturacağız. Yeni işletmelerle çok sayıda istihdam sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Bu memlekette bir şey yapılacaksa beraber yapalım”

Sözlerinin devamında geleceği öngörebilmenin önemine vurgu yapan Başkan Mahçiçek, EXPO ile kentin dünya markası olacağını anlatarak, “Eğer geleceği ön görebiliyorsanız ona uygun projeler üretmelisiniz. Ben bakkallık yapacağım diyorsanız artık bu yok. Kahramanmaraş olarak yeni markalar çıkartmalı, uluslararası anlamda kendimizi göstermeliyiz. Belki bir eksiğimiz var, birbirimizle biraz fazla uğraşırız. Toplum olarak maalesef böyleyiz. Eğer kendimizi aşabilsek, kader diye bir çizgi olduğunu, onu da Cenab-ı Hakk’ın yazdığını bilsek ona da uğraşmayız. Birbirimizle rekabet medeni ölçülerde olmalı, bizden daha iyi bilen olacaktır ama biz de iyi biliyorsak bizden de istifade edilmesi lazım. Biz de o bilenlerden istifade etmeliyiz. Biz Karasu’yu getirirken çok sıkıntı çektik. Olmaz, getiremez diyenler oldu hatta biri çıktı, ‘Oradan su mu gelir kardeşim. Ben inşaat mühendisiyim, gelirse diplomamı yırtarım’ dedi. O suyu getirdik. O su olmasaydı Kahramanmaraş şimdi Kerbela’ydı. Burayı yaparken de, ‘Nasıl yapacaksın’ diyorlar. Senden para istemiyoruz kardeşim ya, varsa önerin gel bize anlat, yardımcı ol. Hiç bir şey yapmadan oturalım mı? Bu memlekette bir şey yapılacaksa beraber yapalım. Bu proje Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacak, bundan emin olun” dedi.

“Gelin her şeyiyle örnek, model bir memleket yapalım”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Mahçiçek, “Gelin bu memleketi hep birlikte birinci sınıf memleket yapalım. Her şeyiyle örnek, model bir memleket yapalım. Ulaşımdan tutun alt yapısına ve temizliğine kadar. Bunu başarabilir miyiz? Emin olun ki başarırız. Kahramanmaraş edebiyatın ve dondurmanın başkenti diyoruz değil mi? Bence istiklalin de başkenti, çünkü Kurtuluş Savaşı Kahramanmaraş’tan başlar. Ekonomik anlamda da aldığı teşvikleri istismar etmeden kullanan bir şehir Kahramanmaraş. Yakın bir zamanda 2 milyon metrekarelik bir OSB çalışmamız var. Kahramanmaraşlı yatırımcılarımız maalesef yatırım yapacak alan bulamıyor. Biz daha önce çalıştık ama mahkeme çıkmıştı karşımıza, o kararı Yargıtay’da bozdurduk. İnşallah karara bağladığımızda 2 milyon metrekarelik OSB çalışmalarına 3-5 ay içerisinde başlayacağız. Bazı yatırımcılarım Konya’da arsa almış, çünkü burada yer yok. Yatırımcılarımız dışarıya gidiyor. Halbuki burada olsa hem istihdam hem de katma değer sağlayacak ama biz alan bulmada zorlanıyoruz. Memleketimizi artık dönüştüreceğiz, değiştireceğiz” şeklinde konuştu.

İftar programı Başkan Mahçiçek’in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla devam ederken, toplu hatıra fotoğrafları çekildi.

Başkan Mahçiçek’e iftar programında Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ile Onikişubat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Gümüş de eşlik etti.