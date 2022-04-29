Başkan Mahçiçek; “Emek ve alın teri değerlidir, sahip çıkmamız gerekir”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında işçi ve emekçilerin önemine değinen Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı; “Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutluyoruz. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım ve diğer alanlarda üretime katkı sunarak geçimini sağlayan işçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Ülkemizin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahipleri bunda emeği ve alın teri olanlardır. Çünkü işçilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız olmazsa bizler de hizmet konusunda maalesef bir ilerleme kat edemeyiz.

“Onikişubat Belediyesi hizmetlerinin en önemli paydaşı emekçilerimizdir”

Onikişubat Belediyesi olarak biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor ve ilçemizin gelişmesi için gösterilen çabanın en önemli paydaşı emekçilerimizdir. Bu bağlamda ‘ben değil biz’ anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını emekçilerimizin sayesinde alıyoruz. Bu vesileyle öncelikle Onikişubat Belediyemiz bünyesinde çalışıp evine rızık ve ekmek götüren bütün mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Verilen emeğin karşılığını almak ne kadar güzel ise o karşılığı görmezden gelmek de bir o kadar zulümdür. Bunu çok iyi bilen biri olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğini esas alan bir anlayışla belediyemizi yönetiyoruz. Peygamber efendimizin ‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz’ buyruğunu üzerine işçilerimizin haklarını kutsal görüyoruz. Bu hakkın karşılığını en iyi şekilde vermek de bizim boynumuzun borcudur. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. İşçimizin, emekçimizin sözde değil özde yanındayız. Şunu unutmayalım ki en kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Emek ve alın terleriyle hayatını kazanarak, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm işçi ve emekçi çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”