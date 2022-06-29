Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 30 Haziran Emekliler Haftası ve Dünya Emekliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında emeklilerin ömrünün en güzel dönemlerini ülkesine, milletine, şehrine ve insanlığa hizmet ederek geçirdiğini aktaran Başkan Mahçiçek, alın teri ve helal kazancın en önemli örneğinin emekli vatandaşlar olduğunu söyledi.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli olduğu 1927 yılının 30 Haziran’ı, ülkemizde Emekliler Haftası ve Dünya Emekliler Günü olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 yıla yakın verdiği mücadele, çalışma azmi ve kararlılığı ile her türlü zorluğa karşı gelerek, milletimizle tam bir dayanışma içerisinde kadim Anadolu coğrafyasında yeni bir ülke kurmuştur. Atatürk’ün, “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır” diyerek ifade ettiği, hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin, emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri toplum olarak en büyük isteğimizdir. Yıllarca alın teri döküp emekli olduktan sonra ülkesine hizmet etmenin haklı gururunu yaşayan emeklilerimiz, bilgi ve becerilerini kendisinden sonraki kuşaklara aktararak toplumun yaşam kalitesini arttırmaktadır.

“Emekliler Lokalimiz emekli bireylerimizin sosyal hayatlarında önemli bir açığı kapatıyor”

Onikişubat Belediyesi olarak toplumumuzun kıymetlileri olan büyüklerimizin mutluluğu için ne yapsak azdır düşüncesiyle Akif İnan Mahallemizde Emekliler Lokali oluşturmuştuk. Lokalimiz, sadece eski dostların buluştuğu ve anıların paylaşıldığı yerler olmaktan öte yeni dostlukların kurulduğu ve yeni anıların yaşandığı yerler olarak emekli bireylerimizin sosyal hayatlarında önemli bir açığı kapatıyor. Bu kabil çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetimiz de emeklilerimizin özlük ve statüyle ilgili haklarını her geçen gün iyileştirerek, önemli çalışmalara imza atmakta. İlerleyen süreçte emekli bireylerimiz için çok daha güzel müjdelere kavuşacağından kesinlikle şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emekli vatandaşlarımızın emeklilik hayatlarını sağlık ve huzur içerisinde sürdürmelerini temenni ediyor, Emekliler Haftası ve Dünya Emekliler Günü’nü kutluyorum.”