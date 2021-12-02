Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde “Engel Bir Kusur Değildir”

Başkan Mahçiçek, “engel bir kusur değil, destek olmamız gereken bir unsurdur” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti.

“Birleşmiş Milletler tarafından tarafından 1992 yılından bu yana engellilerin toplumsal yaşama adapte olmaları ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir.

Biz de ilçemizde yaşayan engelli bireylerimizin farkında olarak KIYAM (Kısa Süreli Engelli Yaşam ve Bakım Merkezi) binamızı inşa ederek Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze devrettik. Kısa zaman önce açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizde evlerinden servisle alınan engelli bireylerimizin eğitim ve rehabilitasyon aşamalarını yakinen gördük. Kardeşlerimizin ne kadar güzel işlere imza atabileceğini de yaptıkları eserlerle müşahade ettik.

Sadece bedensel ve zihinsel engelliler için değil Down Sendromlu bireylerimiz için de ilçemizde tam donanımlı bir merkez yaptık. Yakın zamanda da otizm sendromlu bireylerimiz için merkezimizin inşaatına başlayacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor.

İlçemizde istiyoruz ki engelli bireylerimizi topluma kazandıralım, fırsat eşitliği ve erişilebilirlik sağlayalım. Binalarımızı ve projelerimizi yaparken engelli bireylerimiz açısından erişilebilir olmasına dikkat ediyoruz.

Engelli bireylerimizin farkındayız ve onlar için de projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu konuda toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyor, engelin bir kusur olmadığını, bizlerin destek olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.”