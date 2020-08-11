Başkan Mahçiçek, esnaf denetiminde!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, esnaf denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Koruyucu önlemlerin çok önemli olduğu koronavirüs ile mücadelemizde, vatandaşa ve esnafa hatırlatmalarda bulunan Başkan Mahçiçek, “mücadelemiz henüz bitmedi, alacağımız önlemlere sabırla devam etmeliyiz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.
“Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Belediyelerimiz ile birlikte farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımıza hatırlatma yapmak için esnaflarımızı geziyoruz.
Halkımızdan özellikle istirham ediyorum, maske, eldiven ve sosyal mesafemize daha çok dikkat edelim. Kahramanmaraş’a yakışan budur. Duyarlılığımızla ön plana çıkmalıyız. Esnaf ziyaretlerimizde gördüğümüz tablo da güzel. Halkımız koruyucu önlemlere dikkat ediyor. Tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime selam ve saygılarımı sunarken, biraz daha sabredelim ve maske kullanımına dikkat edelim diyorum.”
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