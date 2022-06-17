Başkan Mahçiçek, Expo 2023 Alanında Projeyi ve Kahramanmaraş’ı anlattı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu kapsamında Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı akademisyenler Expo 2023 projesine hayran kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 14:42 17.06.2022, 15:53
Onikişubat Belediyesinin Sponsor olduğu 2022 Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumuna katılan yerli ve yabancı akademisyenlere Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 alanında projeyi ve Kahramanmaraş’ı anlattı.
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