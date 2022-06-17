Onikişubat Belediyesinin Sponsor olduğu 2022 Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumuna katılan yerli ve yabancı akademisyenlere Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 alanında projeyi ve Kahramanmaraş’ı anlattı.