Başkan Mahçiçek; EXPO 2023, doğa ve çevreye verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğa ve çevreyi ilahi hikmet ile evlatlarımızın bir emaneti olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Mahçiçek, daha yeşil, daha temiz bir Onikişubat’a sahip olmak için sadece ağaçlandırmanın yeterli olmadığının bilinciyle, çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, planlı kentleşmeyi esas alacak ve insanlara çevre bilinci kazandıracak çalışmalara öncelik verdiklerini anlattı. Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş’a kazandırdıkları Uluslararası EXPO 2023’ün doğa ve çevreye verdikleri önemin en büyük göstergesi olduğuna değinen Başkan Mahçiçek, “1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran günü ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Tek Bir Dünya’ sloganı ile sürdürülebilir, doğa ile uyumlu ve daha temiz yaşam vurgusuyla, 21 Mayıs 2022 tarih ve 31842 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2022/3 no’lu genelge ile 1- 7 Haziran haftasının ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Çevrenin korunması ve çevresel dengenin sağlanması bugün ulusal sorun olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023, doğa ve çevreye verilen önemin göstergesidir”

Onikişubat Belediyesi olarak çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz bir ilçe bırakabilmek için sadece ağaçlandırmanın yeterli olmadığının bilinciyle, çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, planlı kentleşmeyi esas alacak, insanlarımıza çevre bilinci kazandıracak çalışmalara da öncelik veriyoruz. Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzelterek, toplumda bu konudaki hassasiyeti artırarak ve hep beraber çaba göstererek, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz. Model ve Modern Onikişubat hedefiyle çalışmalarımızın en önemli dikkat noktası, doğayı koruyan, çevre kirliliğini önleyen ve çevre bilinci kazandıran çalışmalarda öncü bir rol üstlenmektir. Çevre dostu bir yaklaşımla doğal varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere özel bir önem veriyoruz. Bu anlamda şehrimize kazandırdığımız bir dünya projesi olan ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla düzenlenecek Uluslararası EXPO 2023, doğa ve çevre temelli çalışmalarımızın zirve noktası olmakla birlikte, tabiata saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışıyla dünyada gelinen son noktanın Kahramanmaraş’tan sergileneceği çok önemli bir projedir. Doğa ve çevreden taviz vermeden, hem ilçemizi hem şehrimizi hem de ülkemizi daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.