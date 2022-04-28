Başkan Mahçiçek; EXPO 2023, gelecek nesillere ve şehrimize kalıcı bir miras bırakacak

Düzenlendiği şehirleri uluslararası alanda marka yapan EXPO Fuarı’nı, 2023 yılı için Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla düzenleyecekleri EXPO 2023 için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Doğa ve tabiatın önemini anlatan temaları ve sürdürülebilir projeleri ile çevre bilincini aşılamayan, bunun yanı sıra alanında dünyada gelinen son noktayı Kahramanmaraş’tan dünya insanlığına duyuracak olan Başkan Mahçiçek, gelecek nesillere ve şehre kalıcı bir miras bırakmayı amaçlıyor. Başkan Mahçiçek, EXPO’nun tanıtım atağını okullarda düzenlediği Kariyer Günleri programıyla devam ettirirken, son olarak ise İbrahim Çalık Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

“Tanıtım sorununu çözmek için büyük bir fırsat”

Sözlerine Kahramanmaraş’ın değerlerini anlatarak, tanıtım eksikliğine dikkat çekerek başlayan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımızın mükemmel bir tabiatı var, mükemmel bir sanayisi var, edebiyatın da başkenti diyoruz değil mi? Kahramanmaraş ayrıca kurtuluş mücadelemizin de başladığı İstiklal’in başkentidir. Dolayısıyla her türlü zenginliği var ama eksik olan ne? Eksik olan tanıtım arkadaşlar. Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde dahi olduğunu bilmeyen çok insan var. Belki de Türkiye’nin yüzde 99’u. Bizi Güneydoğu’da küçük bir il gibi algılarlar. İşte EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımızın tanıtım sorununu çözmek için büyük bir fırsat. 2023 yılının Nisan ayında açtığımızda ilk 6 ayda öngörülerimize göre 2 milyon insan gelecek. Bugüne kadar bize katılım başvurusu yapan 25 ülke var. Açılışa kadar 40-50 arasında ülke Kahramanmaraş’a gelecek. Kahramanmaraş’ın tanınma eksikliğini böylelikle gidermiş olacağız. Dünyada uluslararası etkinliklerin çoğunluğu sportif nitelikli ama EXPO’nun konsepti çok farklı ve daha yeni. EXPO, düzenlendiği memleketin doğasını, tarihini, değerlerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmak için yapılır.

“Katma değer, istihdam, ihracat katkısı sağlayacak”

Bu EXPO’yu alabilmek de bu açıdan çok zordur çünkü karşınızda dünyanın önemli ülkelerinin başkentleri vardır. Türkiye’de ilk kez Antalya’da yapılmıştı. Antalya’nın yapımında çoğunlukla devlet desteği vardı ama biz devletimizden bir kuruş dahi almadık. Bütün projelerimizi kendi imkanlarımızla yaptık. Birçoğunu da yap-işlet modeliyle yaptık. Kahramanmaraş’ı EXPO ile bir dünya yapacağız İnşallah. Tanıtım ve turizm konusunu başka şekilde de aşamayız zaten. İnşallah dünyayı Kahramanmaraş’a getireceğiz ve başarılı bir şekilde şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapacağız. Bu proje kapsamında başka ülkelerden gelen iş insanlarıyla, bizim iş insanlarımızı buluşturacağız, yeni ve ortak yatırım alanları oluşturacağız. Bu da katma değer, istihdam, ihracat demek. Kahramanmaraş’ın değerleri ve tabii durumu çerçevesinde belirlediğimiz temalar ve sürdürülebilir projelerimizle EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş, çevre bilincini ve doğa sevgisini tüm insanlara aşılayacak, gelecek nesillere ve şehrimize kalıcı bir miras bırakacaktır.

“Sürdürülebilir yapmak için içerisine yeni projeler ekledik”

En önemlisi bu projeyi sürdürülebilir hale getirmek. Eğer 6 aylık dönem için bu kadar para harcıyorsanız yazık, israf edersiniz. Bu projeyi sürdürülebilir yapmak için içerisine yeni projeler ekleyerek, insanların sürekli bu alana gelmesini sağlamak istedik. İçerisinde70 bin metrekare havuz var. Küçük tekneler ve su bisikletleriyle gezebileceksiniz desem buraya gitmez misiniz. Hepiniz gidersiniz. İçerisinde Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi var mesela. Türkiye’de tek Kelebek Müzesi Konya’da var, bir yılda 400 bin kişi gelmiş. Öyleyse bizim bahçemizde hem uğur böceği hem de kelebek var, bize de 500 bin kişi gelsin. Açık AVM var, her gün binlerce insan gelecek. Mesela bir

Nikah Sarayı var, yüzlerce nikah kıyılacak. Arasta Çarşısı var, şehrimizin özel ürünlerinin tanıtıldığı ve satıldığı merkez olacak. Yani sürekliliği sağlayacağız. Bizim öngörülerimize göre yıllık bu alanın 7-8 milyon TL bakım gideri olacak ama belediyenin geliri ise 15-16 milyon TL olacak. Yani sistem kendi kendini çalıştıracak. Ekstra olarak buradan belediye bir gelir elde edecek. Bir başka anlamı da 2023 yılında açacak olmamız. Biliyorsunuz 2023 yılı bizim ülkemizin 100’üncü yıl dönümü. İnşallah TRT’nin Uluslararası Çocuk Şenliği’ni de Kahramanmaraş’a taşıyacağız.

“4 milyon metrekarelik bir deniz olacak”

Kılavuzlu Köprüsü’nün alt tarafında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi yaşanıyordu. Ama kışın burası sularla dolar, deniz olurdu. Şimdi bu çevre felaketini önleyeceğiz. Bu alanla ilgili çok güzel bir projemiz var. Ceyhan Nehri’nin en dar kısmına Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız suyu tutmak için. 434 kodunda suyu burada tutacağız. Önce kirliliği temizleyeceğiz. Suyu burada tuttuğumuz zaman 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Sonra bu denizin etrafına çok katlı olmayan yerleşim alanları yapacağız. Bir marinamız olacak, tekneler park edebilecek ve tekne gezileri yapılacak. Çevresinde rekreasyon alanları olacak, piknik alanları, oturma grupları yer alacak. Yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Suyun üzerinde su sporları aktiviteleri de yapılacak. Projemiz tamam, her şey hazır İnşallah Kahramanmaraş’a deniz getireceğiz. Bizim öngörümüze göre 150 bin insanımızın yaşayacağı yeni bir şehir inşa edeceğiz.

“Artık memleketi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz”

Onikişubat Belediyesi olarak eğitim faaliyetlerine önem veriyoruz. Bakın bizim Üniversite Hazırlık Kursları’mız var. 2 yıl pandemi arası vermiştik. 2 bin 500’den fazla öğrencimize Üniversite Hazırlık Kursu açtık. Parası olanlar dershaneye gidiyor ama olmayanlar da bizim dershanemizde çalışıyor. Önemli bir açığı kapatıyoruz. Başarı ortalamamız da yüzde 81’di. 60 tane öğrencimiz de ilk 20 bine girmişti. Devlet olarak, belediyeler olarak her türlü gayreti gösteriyoruz. 5’li setler halinde her sene 70-80 bin kitap alır, seviyelerine göre öğrencilerimize dağıtırız. 7 tane okul yapmış Onikişubat Belediyesi, 7 tane içinde kütüphanesi olan Bilgi ve Kültür Evi yapmış. Farklı mahallelere 7 tane yüzme havuzu yapmış. Kırsal mahallelere de 62 tane Bilgi ve Kültür Evi kazandırmışız. Bizim önceliğimiz sadece fiziki çalışmalar değil, önceliğimiz eğitim ve kültür. Çünkü bu ülke eğitimle mesafe alacak. Kaldırım yaptık artık yeter. Kaldırım belediyeciliğini rafa kaldırdık. Artık memleketi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Artık bütün değerleriyle medeni bir memleket olacağız.”

Program, Başkan Mahçiçek’in öğrencilerin sorduğu soruları yanıtlamasıyla son buldu.