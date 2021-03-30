Başkan Mahçiçek EXPO 2023 için İtalya ile anlaşma imzaladı

Medeniyetleri buluşturacak EXPO 2023 Kahramanmaraş ülke katılımları için Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Dünya Expo Komiserleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İtalya Bahçesi Koordinatörü Gustavo Fabian Pancaldi ile Başkan Mahçiçek arasında ön protokol anlaşması imzalandı.

Mr. Gustavo Fabian Pancaldi şu ifadelere yer verdi.

“Dünya Expo Komiserleri Birliği YK üyesi İtalya Bahçesi Koordinatörü Gustavo Fabian Pancaldi şu sözlere yer verdi.

Kahramanmaraş’ta olmak benim için çok büyük bir onur çünkü biz bu organizasyonun bir parçası olacağız. Hepinizin bildiği gibi EXPO 2023, Kahramanmaraş’a İtalya’nın Padova kentinde verildi 19 Eylül 2018 tarihinde AIPH delegelerinin oy birliğiyle. Şimdi biz Kahramanmaraş’ın sunumunu gördükten sonra desteklemeye karar verdik ve hepimiz de olumlu oy kullandık. Zamanında Başkan Mahçiçek de bana İtalyan bahçesini Kahramanmaraş’ta görmek isteriz demişti. Dolayısıyla bugün burada bulunmamın sebebi ön katılım anlaşmasını imzalamak. İtalya Kahramanmaraş EXPO 20203’e katılacak bir ülke olacaktır.

İtalyan bahçesi neden dünyada bu kadar meşhur bunu anlatmak gerek önce.

Kökleri 15. yüzyıla dayanan İtalyan bahçecilik kültürü, Avrupa’daki diğer tüm bahçecilik kültürlerini de etkilemiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı, EXPO’ların olmazsa olmazlarından birisi, İtalyan bahçeleridir.

Buna ilave olarak günümüzde İtalyan bahçecilik kültürünün yanında İtalyan bahçecilik endüstrisi, Avrupa’nın en büyük birkaç üreticisinden birisidir ve Türkiye ile çok yakın işbirliğine sahiptir.

Sizin de bildiğiniz üzere İtalya’nın, Türkiye ve Kahramanmaraş ile olan ilişkisi sadece bahçecilik endüstrisi ile sınırlı değildir, her alanda çok geniş işbirliği mevcut olup, özellikle Kahramanmaraş’taki tekstil endüstrisi, İtalya ile yakın ilişkilere sahiptir. EXPO 2023 Kahramanmaraş İtalyan bahçesi projesinin, Kahramanmaraş ve İtalya tekstil sektörleri arasındaki bu yakın iş ilişkilerine de olumlu etkisinin olacağını öngörmekteyim. Çünkü Expolar her zaman karşılıklı ilişkileri geliştirmek için bir fırsattır.

Biz Expo’ların bu önemli faydasını EXPO 2015 Milano sırasında ve EXPO’dan sonraki dönemde tecrübe ettik.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından Expo sergi alanında tarafımıza 1000 m² bir alan tahsis edilmiştir, biz bu alanda İtalyan bahçecilik unsurlarını temsil eden bir bina ve bahçeyi 2022 yılı Kasım ayında başlayarak 2023 Nisan ayına hazır olacak şekilde inşa edeceğiz.

Expo 2023 Kahramanmaraş’ın ”Doğa Dostu Şehir” temasıyla uyumlu bir doğa dostu bir İtalyan bahçesi inşaa edeceğiz,

Bununla birlikte inşaa edeceğimiz bahçe ve pavilyonumuz bahçecilik unsurlarının yanında yemek ve müzikleri ile de İtalya’yı henüz görmemiş Kahramanmaraş’lılara az da olsa ülkemizi deneyimleme fırsatı sunacaktır.

Sayın Başkan Mahçiçek, sözlerime son vermeden önce şunları eklemek istiyorum,

Biz bu projenin başarılı olacağına ikna olduğumuz için buradayız. EXPO’larda geçmişten bugüne edindiğimiz tüm tecrübe ve deneyimlerimizle EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın bir parçası olacağız.”

Başkan Mahçiçek ise şu sözlere yer verdi.

“Öncelikle Kahramanmaraş’a hoşgeldiniz diyorum.

EXPO 2023 projemizi en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli hazırlıkları yürütüyor ve ülkeler ile anlaşma imzalıyoruz. Bugün de EXPO 2023 projesinin oylamasına katıldığımız ülke olan İtalya ile katılım anlaşması imzalıyoruz.

Bu anlaşmalar ile EXPO bahçemizi donatıyor ve renklendiriyoruz. Her ülke kültürünü, yemeğini, bahçesini buraya taşıyacak.

Expo çalışmalarımızda İtalyan delegasyondan çok ciddi destekler aldık. 2018’deki oylamada İtalyan delegasyonu bize olumlu oy verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Yapılan araştırmalarda Türkiye ile İtalya arasında çok ciddi gönül bağı olduğunu gösteriyor. Gerçekten de Türkiye’de insanlarımızın en çok sevdiği ülkelerin başında İtalya geliyor. Dolayısıyla İtalya halkıyla Türk halkı arasında böyle güzel bir gönül bağıda var. Expo Kahramanmaraş için çok önemli bir proje ve Kahramanmaraş’ı dünya atmosferine taşıyacak. Uluslararası alanda onlarca onlarca ülkenin ülkemize ziyaretine vesile olacak ve çok önemli bir eksiğimiz olan tanıtım, turizm ve ekonomik alandaki işbirliğimizi pozitif anlamda üst noktalara taşıyacak. Dolayısıyla İtalyan delegasyonunu Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan bizler de gurur duyacağız. Expo döneminde İtalyan delegasyonu ile yetkililerini Kahramanmaraş’taki iş adamlarımız ve yatırımcılarımızla buluşturacağız. Karşılıklı ticari ilişkilerin artırılması için gayret edeceğiz. Zaten Expo’ların önemli amaçlarından bir tanesi de budur. Bu katılım anlaşması bizler için çok önemli.”

Atılan imzaların ardından Başkan Mahçiçek, Mr. Pancaldi’ye Expo plaketi verirken, Pancaldi ise Başkan Mahçiçek’e ‘Türk Kültüründe İtalyanlar’ adlı kitap ve İtalya temalı şef önlüğü hediye etti. İyi dilek ve temenniler ile program noktalandı.