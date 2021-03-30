Başkan Mahçiçek EXPO 2023 için İtalya ile anlaşma imzaladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ı dünya sahnesine taşyacak, tanıtım, turizm, ticaret ve işbirliği anlaşmalarıyla şehrimize büyük katma değeri olacak EXPO 2023 Kahramanmaraş ile dünyaya açılmaya devam ediyor. Afganistan’dan sonra anlaşma imzalanan ikinci ülke İtalya oldu.

KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 14:14 30.03.2021, 14:20
Başkan Mahçiçek EXPO 2023 için İtalya ile anlaşma imzaladı
Başkan Mahçiçek EXPO 2023 için İtalya ile anlaşma imzaladı
Başkan Mahçiçek EXPO 2023 için İtalya ile anlaşma imzaladı

Medeniyetleri buluşturacak EXPO 2023 Kahramanmaraş ülke katılımları için Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Dünya Expo Komiserleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İtalya Bahçesi Koordinatörü Gustavo Fabian Pancaldi ile Başkan Mahçiçek arasında ön protokol anlaşması imzalandı.

Mr. Gustavo Fabian Pancaldi şu ifadelere yer verdi.

“Dünya Expo Komiserleri Birliği YK üyesi İtalya Bahçesi Koordinatörü Gustavo Fabian Pancaldi şu sözlere yer verdi.

Kahramanmaraş’ta olmak benim için çok büyük bir onur çünkü biz bu organizasyonun bir parçası olacağız. Hepinizin bildiği gibi EXPO 2023, Kahramanmaraş’a İtalya’nın Padova kentinde verildi 19 Eylül 2018 tarihinde AIPH delegelerinin oy birliğiyle. Şimdi biz Kahramanmaraş’ın sunumunu gördükten sonra desteklemeye karar verdik ve hepimiz de olumlu oy kullandık. Zamanında Başkan Mahçiçek de bana İtalyan bahçesini Kahramanmaraş’ta görmek isteriz demişti. Dolayısıyla bugün burada bulunmamın sebebi ön katılım anlaşmasını imzalamak. İtalya Kahramanmaraş EXPO 20203’e katılacak bir ülke olacaktır.

İtalyan bahçesi neden dünyada bu kadar meşhur bunu anlatmak gerek önce.

Kökleri 15. yüzyıla dayanan İtalyan bahçecilik kültürü, Avrupa’daki diğer tüm bahçecilik kültürlerini de etkilemiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı, EXPO’ların olmazsa olmazlarından birisi, İtalyan bahçeleridir.

Buna ilave olarak günümüzde İtalyan bahçecilik kültürünün yanında İtalyan bahçecilik endüstrisi, Avrupa’nın en büyük birkaç üreticisinden birisidir ve Türkiye ile çok yakın işbirliğine sahiptir.

Sizin de bildiğiniz üzere İtalya’nın, Türkiye ve Kahramanmaraş ile olan ilişkisi sadece bahçecilik endüstrisi ile sınırlı değildir, her alanda çok geniş işbirliği mevcut olup, özellikle Kahramanmaraş’taki tekstil endüstrisi, İtalya ile yakın ilişkilere sahiptir. EXPO 2023 Kahramanmaraş İtalyan bahçesi projesinin, Kahramanmaraş ve İtalya tekstil sektörleri arasındaki bu yakın iş ilişkilerine de olumlu etkisinin olacağını öngörmekteyim. Çünkü Expolar her zaman karşılıklı ilişkileri geliştirmek için bir fırsattır.

Biz Expo’ların bu önemli faydasını EXPO 2015 Milano sırasında ve EXPO’dan sonraki dönemde tecrübe ettik.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından Expo sergi alanında tarafımıza 1000 m² bir alan tahsis edilmiştir, biz bu alanda İtalyan bahçecilik unsurlarını temsil eden bir bina ve bahçeyi 2022 yılı Kasım ayında başlayarak 2023 Nisan ayına hazır olacak şekilde inşa edeceğiz.

Expo 2023 Kahramanmaraş’ın ”Doğa Dostu Şehir” temasıyla uyumlu bir doğa dostu bir İtalyan bahçesi inşaa edeceğiz,

Bununla birlikte inşaa edeceğimiz bahçe ve pavilyonumuz bahçecilik unsurlarının yanında yemek ve müzikleri ile de İtalya’yı henüz görmemiş Kahramanmaraş’lılara az da olsa ülkemizi deneyimleme fırsatı sunacaktır.

Sayın Başkan Mahçiçek, sözlerime son vermeden önce şunları eklemek istiyorum,

Biz bu projenin başarılı olacağına ikna olduğumuz için buradayız. EXPO’larda geçmişten bugüne edindiğimiz tüm tecrübe ve deneyimlerimizle EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın bir parçası olacağız.”

Başkan Mahçiçek ise şu sözlere yer verdi.

“Öncelikle Kahramanmaraş’a hoşgeldiniz diyorum.

EXPO 2023 projemizi en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli hazırlıkları yürütüyor ve ülkeler ile anlaşma imzalıyoruz. Bugün de EXPO 2023 projesinin oylamasına katıldığımız ülke olan İtalya ile katılım anlaşması imzalıyoruz.

Bu anlaşmalar ile EXPO bahçemizi donatıyor ve renklendiriyoruz. Her ülke kültürünü, yemeğini, bahçesini buraya taşıyacak.

Expo çalışmalarımızda İtalyan delegasyondan çok ciddi destekler aldık. 2018’deki oylamada İtalyan delegasyonu bize olumlu oy verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Yapılan araştırmalarda Türkiye ile İtalya arasında çok ciddi gönül bağı olduğunu gösteriyor. Gerçekten de Türkiye’de insanlarımızın en çok sevdiği ülkelerin başında İtalya geliyor. Dolayısıyla İtalya halkıyla Türk halkı arasında böyle güzel bir gönül bağıda var. Expo Kahramanmaraş için çok önemli bir proje ve Kahramanmaraş’ı dünya atmosferine taşıyacak. Uluslararası alanda onlarca onlarca ülkenin ülkemize ziyaretine vesile olacak ve çok önemli bir eksiğimiz olan tanıtım, turizm ve ekonomik alandaki işbirliğimizi pozitif anlamda üst noktalara taşıyacak. Dolayısıyla İtalyan delegasyonunu Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan bizler de gurur duyacağız. Expo döneminde İtalyan delegasyonu ile yetkililerini Kahramanmaraş’taki iş adamlarımız ve yatırımcılarımızla buluşturacağız. Karşılıklı ticari ilişkilerin artırılması için gayret edeceğiz. Zaten Expo’ların önemli amaçlarından bir tanesi de budur. Bu katılım anlaşması bizler için çok önemli.”

Atılan imzaların ardından Başkan Mahçiçek, Mr. Pancaldi’ye Expo plaketi verirken, Pancaldi ise Başkan Mahçiçek’e ‘Türk Kültüründe İtalyanlar’ adlı kitap ve İtalya temalı şef önlüğü hediye etti. İyi dilek ve temenniler ile program noktalandı.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Kahramanmaraş #İtalya #EXPO #imza #EXPO 2023
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Mart 2021
İmsak 04:52
Güneş 06:14
Öğle 12:42
İkindi 16:14
Akşam 19:00
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21