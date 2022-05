Başkan Mahçiçek; EXPO 2023 ile deniz projesi, model ve modern Onikişubat’ın kalbi olacak

Kahramanmaraş tarihinin en geniş katılımlı projesi olacak EXPO 2023’ün tanıtım atağını hız kesmeden sürdüren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kariyer Günleri çerçevesinde ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaret ettiği okullarda EXPO 2023’ün bütün detaylarını gençlerle paylaşan Başkan Mahçiçek, bu kez ise Aziz Sancar Anadolu Lisesi ile Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programa katıldı. Öğrencilere yaşamından kesitler anlatarak gelecek kariyerlerini oluşturma adına önemli uyarılarda da bulunan Başkan Mahçiçek, gençlerin sorularını da büyük bir içtenlikle yanıtladı. Başkan Mahçiçek’in konuşması öncesinde izlenen EXPO 2023 tanıtım filmi ise gençlerden büyük ilgi gördü.

“Kahramanmaraş’ın en önemli hedefi tanıtım olmalı”

Sözlerinin başında Kahramanmaraş’ın tanıtım noktasındaki eksikliğine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacaklarını anlattı. Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımızın her şeyi var ama maalesef tanıtımı eksik. Bizi bilmeyenler, görmeyenler Güneydoğu’da küçük, gelişmemiş bir il gibi algılıyor. Öyleyse Kahramanmaraş’ın en önemli hedefi tanıtım olmalı. Peki Kahramanmaraş’ı nasıl tanıtacağız? İşte EXPO gibi bir dünya projesiyle Kahramanmaraş’ı tanıtırız. Sadece EXPO 2023’ün 6 aylık açılış döneminde Kahramanmaraş’a 2 milyon insanın geleceğini düşünüyoruz. Sonraki yıllar için de hedefimiz her sene 1 milyon olacak İnşallah. Bunu nereden öngörüyorsunuz diye sorarsanız ise yaptığımız araştırmalar neticesinde projemizin içerisine ziyaret edilebilecek bir kısım projeler serpiştirdik. Mesela Uğurböceği ve Kelebek Müzesi var, iki farklı türün birleşmesiyle Türkiye’de ilk olacak. Kelebek Müzesi Türkiye’de sadece Konya’da var, bir senede 400 bin kişi gelmiş. İçinde açık AVM ile Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtıldığı ve satıldığı Arasta isimli çarşımız olacak. Projemizin tam ortasına 70 bin metrekare büyüklüğünde bir deniz yaptık, onun etrafına MADO’muz iki tane kafe ve lokanta yapıyor. Ayrıca 284 adet hobi evi ve konser alanları var. İşte bu kabil önemli eklemelerle proje alanımıza her sene en az bir milyon insan gelecek İnşallah. Başka türlü Kahramanmaraş’ı tanıtma imkânımız yok arkadaşlar, o yüzden EXPO 2023 Projesi’ni iyi bilmeli, her yerde anlatmalıyız. Dünyadan 54 ülke katılacak, şimdiden 25 ülke katılabilmek için başvuru yapmış durumda. Ülkemizin itibarını da bu kabil projelerle artıracağız” dedi.

“EXPO sayesinde tüm dünya ile güçlü bağlantılar kuracağız”

EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın marka değerini çok daha yükseklere çıkaracaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “İşte bu projeyle Kahramanmaraş’ın tanıtım eksikliğini aşacağız, tüm dünya ile güçlü bağlantılar kuracağız ve şehrimizin marka değerini çok daha yükseklere çıkaracağız. Bunu yapar mıyız? Yapacağız gençler, biz inanıyoruz. Bakın proje alanımızın yüzde 70’i tamamlandı, devletten de 1 TL dahi almadık. Aslında bu kabil projelerde önemli olan şu; sadece 6 aylık ya da 1 senelik bir dönem için yapıyorsanız bu harcanan paralara yazık olur. Bunun sürekliliğini sağlamanız lazım. Oradaki silsilenin sürekli olarak çalışması lazım. Oradaki gelirleriniz, masraflarınızdan üzerindeyse o sistem kendi kendini çalıştırır. Bizim hesaplarımıza göre 7-8 milyon TL bakım giderimiz olacak ama gelirimiz ise 15-16 milyon TL civarında olacak. Dolayısıyla sistem kendi kendini çalıştıracak İnşallah. Bu proje Kahramanmaraş’ın geleceğini çok iyi noktalara taşıyacak. Artık kaldırım belediyeciliği yok gençler. Memleketi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Kahramanmaraş’ın

Kılavuzlu, Hasancıklı, Kavlaklı ve Avşar bölgesinde yeni bir şehir oluşturacağız İnşallah. Her izlediğimde heyecanlanıyorum, Kahramanmaraş’ın geleceğini böyle hayal ediyoruz arkadaşlar.”

“Bir idealiniz, bir amacınız olmalı”

Gençlere önemli uyarılarda da bulunan Başkan Mahçiçek, “Biz bunları yapıyoruz ama gençler siz bizlerden çok daha iyilerini yapmalısınız. Biz sizin okuduğunuz şartlarda okumadık, çok güzel şartlarınız var. Öncelikle teknolojiyi çok iyi kullanmalısınız ama çok vakit harcamamalısınız. Bu noktaya çok dikkat etmelisiniz. Özellikle telefonla ya da bilgisayarla çok vakit geçiriyorsunuz. Onları kullanmayın demiyorum ama onlarla uğraştığınız kadar da okuyun. Okumak, insan zekasını ve düşünce kabiliyetini geliştirir. Eğer iyi çalışırsanız, alanınızın en iyisi olursanız bu ülkeyi çok daha ilerilere götürürsünüz. Bir idealiniz, bir amacınız olmalı. Bu imkanlarla okuyup da bu ülkeyi daha iyi noktalara taşıyamıyorsak yazık arkadaşlar. Amaçsız ve hedefsiz hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çalışacağız, okuyacağız, ailemize, ülkemize, milletimize daha faydalı olacağız İnşallah. Özgüvenli, kendini iyi ifade edebilen ve ben hedefe ulaşacağım diyen insanlardan meydana gelen bir toplumu alt etmek mümkün değildir. Bu ülkenin gençleri olarak siz bunları başaracaksınız. Bunu başarmamamız için bir sebep yok” şeklinde konuştu.

“4 mevsim su sabit kalacak ve bir deniz oluşacak”

Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı’nı da anlatan Başkan Mahçiçek, bu projeyle Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son vereceklerini belirterek, şu şekilde konuştu, “Onikişubat Belediyesi olarak vizyon projeler üretmeye devam ediyoruz. EXPO’muzu daha anlamlı hale getirmek için güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu alanda başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Bu denizin iki tarafına da çok katlı olmayan yerleşim alanı koyacağız. Hasancıklı’nın yeni imar planını çizeceğiz ve 150 bin nüfuslu şehir yapacağız. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımızı Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak. Çevresel ve ekolojik de entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, Türk aile yapısının korunması, adab-ı muaşeret ve çevre temizliği konusunda da öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.

Programın sonunda Başkan Mahçiçek, öğrencilerin EXPO 2023 hakkında sordukları soruları yanıtladı.