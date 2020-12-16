Başkan Mahçiçek EXPO-2023 ile ilgili bilgiler verdi
Onikişubat Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan aynı zamanda tüm dünyaya hitap eden "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek Expo 2023 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2020, 18:20
Belediyeciliğin öncü mimarlarından olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Expo alanındaki incelemelerin ardından çalışmalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
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