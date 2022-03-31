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Başkan Mahçiçek; ‘EXPO 2023, Kahramanmaraş’ın marka değerini yukarılara taşıyacak’

Öğrencilere EXPO 2023 Projesi’ni anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “EXPO 2023, Kahramanmaraş’ın uluslararası ölçekteki marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak. Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 31.03.2022, 17:30
Başkan Mahçiçek; ‘EXPO 2023, Kahramanmaraş’ın marka değerini yukarılara taşıyacak’

Düzenlendiği şehirlerin tanıtım ve turizme büyük katkılar sağlayan, yeni yatırımlar kazandıran, altyapı ve hizmet alanlarını geliştiren EXPO’yu, 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçicek, vizyon projesini 7’den 70’e herkese aşılamaya devam ediyor. ‘Doğa Dostu Kent ve Duyarlılık’ teması çerçevesinde bahçecilik alanında ulaşılan son noktayı Kahramanmaraş’tan dünyaya sergileyecek uluslararası EXPO 2023’ü tanıtmak için her hafta en az dört okulu ziyaret eden Başkan Mahçiçek, tecrübelerini de öğrencilere aktarıyor. Başkan Mahçiçek, bu kez ise Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi ve Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, öğrencilerin yoğun ilgisi gösterdiği ‘rüya’ projeyi anlattı.

“EN AZ 50 ÜLKEDEN GELEN İNSANLAR KAHRAMANMARAŞ’I GÖRECEK”

EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’a en az 50 ülkeden insanın geleceğini anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Gençler güzel değil mi, izleyince rüya gibi geliyor. Çok güzel bir proje, inşallah sizler daha güzellerini yapacaksınız. EXPO, uluslararası bir organizasyondur. Düzenlendiği şehrin, ülkenin değerlerini, kültürlerini, zenginliklerini ortaya çıkartmak için yapılır EXPO’lar. Biliyorsunuz uluslararası organizasyonlar daha çok sportif faaliyetlerden oluşmakta. Bu kabil EXPO’lar ise yeni konseptlerdir. Bu kabil projelerde en önemli şey, sürdürülebilirliğini sağlamak. EXPO, 6 ay 15 gün sürecek, eğer sadece bu süre için yapmışsanız harcadığınız paraya yazık olur ama sürekliliğini ve devamlı kullanılabilirliğini sağlayabilirseniz o zaman çok büyük değer üretirsiniz. Bu projeye İnşallah en az 50 ülkeden gelen insanlar Kahramanmaraş’ı görecek. O ülkelerin burada milli günlerini kutlamalarını sağlayacağız. Türkiye içinden iller katılacak, özel günlerini burada kutlayacağız. Yabancı ve Türk iş adamlarını Kahramanmaraşlı iş adamlarıyla buluşturacağız, onlar birlikte ortak yatırımlar yapacak. Bu da ekonomiye can suyu demek, istihdam demek. İşte bu açıdan tanıtım çok önemli” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’IN TANITIM EKSİKLİĞİNİ ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR”

Sözlerinin devamında Kahramanmaraş’ın tanıtım eksikliğine dikkat çeken Başkan Mahçiçek,

“Bu projeye neden ihtiyaç duyduk? Bakın Kahramanmaraş’ın her şeyi var diyoruz, çok mükemmel bir tabiatı var, edebiyatın da başkenti. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nın da başladığı şehirdir, yani bir istiklal şehridir. Kahramanmaraş’ın sanayisi de var. 500’ün fabrika var şehrimizde. Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, dokumanın yüzde 17’sini, enerjinin yüzde 12’sini de Kahramanmaraş üretir. Türkiye ölçeğinde çok ciddi üretimleri var Kahramanmaraş’ın ama kim bilir Kahramanmaraş’ı, kimse bilmez. Akdeniz Bölgesinde olduğunu bile bu ülkenin yüzde 99’u bilmez. Öyleyse bütün bu zenginliklere sahibiz ama önemli bir eksiğimiz var. O da tanıtım eksikliği. Biliyor musunuz Onikişubat Belediyesi, Türkiye’de bu organizasyonu alan ikinci belediye oldu, hem bir ilçe belediyesi olarak aldık. Gaziantep alamadı, İzmir alamadı. Biz bir buçuk sene lobi faaliyetleri yaptık, böylesine uluslararası çalışmaları almak hiç de kolay değil. 2018 yılında müracaat ettik, biz bu EXPO’yu yaparız dedik. İtalya’da yapılan toplantıda 62 ülkenin oy birliğiyle şehrimize kazandırdık. Bir tane bile ülke karşı çıkmadı” ifadelerini kullandı.

“BU PROJENİN SONUCUNDA KAHRAMANMARAŞ DÜNYACA ÜNLÜ BİR KENT OLACAK”

EXPO 2023’ün ardından Kahramanmaraş’ın dünyaca tanınan bir şehir olacağını dile getiren Başkan Mahçiçek, “İşte şehrimize dair insanlarımızın kafasındaki bu tür kötü algıları ortadan

kaldıracak ve şehrimizi tanıtacak proje bu. Türkiye’yi ve uluslararası birçok katılımcıyı Kahramanmaraş’a taşıyacak proje bu. Kahramanmaraş’ın uluslararası ölçekteki marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak proje bu. Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak. Nereden baksanız 40-50 ülke gelecek Kahramanmaraş’a hem de 6 ay. Sonraki süreçte de bu alanı görmek için her sene en az 1 milyon insan gelecek. Bunu nasıl başaracağız? EXPO alanımızın içerisine eklediğimiz projelerle. EXPO’nun içerisinde insanları her zaman buraya getirecek projeler var. Mesela, Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi bir tek Konya’da var, bir senede 400 bin kişi gelmiş. Bize de 300 bin kişi gelsin. Biz de hem uğur böceği hem de kelebek var, ikisi bir arada. Keza açık AVM var, Türkiye’deki konsept artık kapalı değil. Pandemiden sonra kapalı AVM’lerin eski itibarı kalmadı ama açık AVM’ler daha kıymetli. Devasa 70 bin metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var, yüzme havuzu değil ama. İçerisinde su bisikletleriyle eğlenilebilecek Avrupa’nın en büyüğü kristal lagün var projemizde. İçi de masmavi olacak, birinci sınıf. Arıtmasını da uluslararası bir firma ile anlaştık, bizim arıtma sistemlerinden de çok daha ucuz. Senin 365 günü masmavi kalacak. Her iki tarafında da MADO lokanta ve kafe yapıyor. Nikâh Sarayı’mız var, Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı var. Bunların tamamını 2023 Nisan ayına kadar tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“ALANINIZIN EN İYİ OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞMALISINIZ”

Öğrencilere hayatından kesitler anlatarak uyarılarda bulunan Başkan Mahçiçek, Selçuk Bayraktar’ı örnek göstererek, “Genciyle yaşlısıyla çok çalışmalıyız. Eğer doğru şekilde çalışır, kendimizi geliştirirsek bu ülkeyi üst liglere taşırız inşallah. Bakın bu ülkenin bir genci çıktı, İHA’ları, SİHA’ları yaptı. O SİHA ve İHA’ların parçalarını bile parasıyla bize vermiyorlardı. Şimdi İnsansız Savaş Uçağı da yapıyor. Bu delikanlılarımızın çalışmalarıyla Türkiye, savunma anlamında çok daha iyi noktalara gelecek. İşte o delikanlı bugün mazlum milletlere bir umut oldu. Bakın bizim SİHA’larımız, İHA’larımız; Libya’yı işgalden kurtardı, Azerbaycan’da 30 yıldır Ermenistan işgalindeki toprakları da kurtardı. Güneyimizde bir terör devleti kurmaya çalışıyorlardı, İHA ve SİHA’lar şimdi onlara nefes aldırmıyor. O medeni denilen, ittifak içerisinde olduğumuz ülkeler hala oraya binlerce tır teröristlere silah taşıyor. Demek ki bu ülke ürettiği zaman dünyadaki zulümleri engelliyor. Artık bu ülkenin yeni nesli olarak, bu tür çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Yaptığınız işi severek yapacaksınız, aidiyet duyacaksınız. Alanınızın en iyi olabilmek için çalışmalısınız. Bu imkanlarınız var gençler. Yeter ki çalışın, düzenli çalışın, her gün çalışın. Eğer böyle çalışırsanız başarı kendiliğinden oluşur. Bu ülkenin alanında iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var” dedi.

“4 MİLYON METREKARELİK DEVASA BİR DENİZİ OLACAK KAHRAMANMARAŞ’IMIZIN”

Kahramanmaraş’a deniz getirecekleri bir diğer dev proje Su Tutucu Sedde Aksı’nı da öğrencilere anlatan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın değişim ve dönüşümünü hızlandıracak bir projemiz daha var. Bakın Kılavuzlu, hemen memleketimizin hemen çıkışında, önemli bir nokta. Bu alanda kışları yağışlar olunca sular dolar deniz haline gelir, yazın da sular çekilince burası bir çevre felaketine dönüşür. Bu çevre felaketini önleyelim, bu alanı temizleyelim. Sonra da bu suyun en dar kısmı olan 400 metrelik bölümüne Su Tutucu Sedde Aksı yapalım dedik. O suyu 434 kodunda tutalım, orada bir deniz oluşturalım istedik. 4 milyon metrekarelik devasa bir denizi olacak Kahramanmaraş’ımızın. Sonra o denize marina yapacağız, küçük tekneler oraya yanaşabilecek, gezinti yapılacak. Etrafına çok katlı olmayan yerleşim alanları yapacağız. Hasancıklı, Kılavuzlu, Avşar’ın batı tarafı, Kavlaklı’nın doğu tarafında yeni bir şehir oluşturacağız. Denizin çevresinde çok katlı olmayan evler yapacağız. Kahramanmaraş’ımızın da bu bölgesi denize nazır bir alan olacak. Artık kaldırım belediyeciliği yok, memleketimizi değiştirip, dönüştüreceğiz İnşallah. Bu proje hem şehrimizin hem de siz gençlerimizin geleceği için çok önemli” ifadelerini kullandı.

#Expo 2023 projesi #Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Başkan Mahçiçek
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