Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Projes’ini Rotahane ekibine anlattı!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın geleceğine damga vuracak EXPO 2023 Projesi’ni ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için yoğun çaba gösteriyor. Bir taraftan EXPO 2023 Proje alanındaki bütün çalışmaları en ince ayrıntısına kadar takip eden Başkan Mahçiçek, diğer taraftan da tanıtım noktasında yeni bir atak başlattı. Başkan Mahçiçek, “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” sloganıyla Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi, Rotahane kurucusu Pervin Ersoy ve beraberindeki heyeti EXPO 2023 alanına davet etti. Burada misafirlerine EXPO 2023 Projesi’nin tanıtım filmini izleten Başkan Mahçiçek, çalışmalarda gelinen son noktayı ve projeyi anlattı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde kenti adım adım gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi ve Rotahane kurucusu Pervin Ersoy ve beraberindekiler EXPO 2023 Projesi’ne hayran kaldı.

“HEM KAHRAMANMARAŞ’IN HEM DE TÜRKİYE’NİN GURURU OLACAK BİR PROJE”

EXPO 2023 Projesi hakkında bilgiler alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi ve Rotahane kurucusu Pervin Ersoy, EXPO 2023’ün etkileyici bir proje olduğunu söyledi. EXPO 2023 Projesi’nin Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin gururu olacağına değinen Ersoy, “Gerçekten çok etkileyici bir proje olmuş. İzlerken de çok etkilendim ve Kahramanmaraş için çok büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Şehri daha ön plana çıkarak ve daha çok tanıtımında faydalı olacak muhteşem bir proje EXPO 2023. İnşallah ana hatlarıyla ve bütün detaylarıyla izlediğimiz şekliyle 2023 yılına yetişir ve bundan sonrası yıllar için de hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin gururu olacak bir proje olur. Ben EXPO 2023’ün açılışında burada olmak isterim ve herkesi burayı görmeye davet ediyorum” dedi.

“HARİKA BİR PROJENİN İÇERİSİNDEYİZ”

Ünlü İnfluencer Eylül Öztürk Özkan da harika projenin içerisinde olduklarını belirterek, “Hem tanıtım filmini izledim hem de gezme imkanım oldu, harika bir projenin içerisindeyiz. 2023 yılında uluslararası EXPO projesi burada gerçekleşecek. Dünyanın farklı bölgelerinden birçok ülke buraya gelecek, stantlar açacak. Bunun dışında kristal lagün gördüm, gerçekten çok harika. Hanefi Mahçiçek’e çok teşekkür ediyoruz, çok güzel bir proje olmuş. Umuyorum ki başarılarınız katlanarak büyür, umuyorum ki her zaman böyle projelerle sizlerle buluşuruz. Herkesi 2023 yılında buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum, her şey çok muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

-“DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN PROJELERDEN BİRİ”

Müzisyen Barış Kenan Özkan ise EXPO 2023 projesinin dünyada eşi benzeri olmayan projelerden bir tanesi olduğunu vurguladı. Özkan, “EXPO 2023 projesi gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan projelerden biri. Kahramanmaraş’ta yaşamamız ve buraya gelmemiz için çok güzel bir neden burası. Herkesi 2023 yılında buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ’I BİR DÜNYA KENTİ YAPACAĞIZ”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de ziyaretlerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi ve Rotahane kurucusu Pervin Ersoy ve Rotahane ailesine teşekkür etti. Kahramanmaraş’ın marka değerini artıracak dev projeyi hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 alanımızda Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un eşi ve Rotahane kurucusu Pervin Ersoy ve Rotahane ailesini ağırladık. Kendilerine ve ekibine EXPO projemizle ilgili bir sunum yaptık. Kendilerinin ifadesiyle gerçekten de çok güzel bir proje ve çok etkilendik dediler. Kahramanmaraş’ın marka değerini artıracak, uluslararası alanda tanınırlığını ve bilinirliğini üst noktalara taşıyacak bir proje olduğunu söylediler. Gerçekten tam zamanında tamamlayacağımız EXPO 2023 projemiz, Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapma, Kahramanmaraş’ın marka değerini çok daha üst noktalara çıkarma adına ciddi bir proje. Kahramanmaraş’ımızın eksiği olan da tanıtımdı. Tanıtım noktasında gerçekten bir dünya projesi ürettik. İnşallah 2023 yılında açtığımızda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş’ımıza milyonlarca insan gelecek. Hem ekonomik aktivitelerimiz, satışlarımız ciddi manada yükselecek hem de uluslararası yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcılarımızı bir araya getireceğiz. Onların ortak yatırım yapmalarına olanak sağlayacağız ve Kahramanmaraş’ın global büyüklüğünü hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel alanda güzelliklerini gelecek misafirlerimize göstereceğiz. Bakanımızın saygıdeğer eşlerine bizleri EXPO alanında ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

“Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” sloganıyla kentlerin tanıtımı amacıyla gerçekleşen gezi programının Kahramanmaraş ayağına Ünlü İnfluencer Eylül Öztürk Özkan, Müzisyen Barış Kenan Özkan, Ünlü Sanatçı Bora Gencer, Rotahane Kurucu Ortağı Bilge Kuru ve Rotahane ekibi üyeler katıldı.

EXPO 2023 Proje alanındaki ziyaret toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.