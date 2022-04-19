Başkan Mahçiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor

Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Serkan Yılmaz Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri’ne konuk olan Başkan Mahçiçek, bir taraftan tecrübelerini aktarırken, diğer taraftan EXPO 2023’ü anlattı.

Öğrencilere yaşamından kesitler anlatarak gelecek kariyerlerini oluşturma adına önemli uyarılarda da bulunan Başkan Mahçiçek, gençlerin sorularını da büyük bir içtenlikle yanıtladı.

Başkan Mahçiçek’in konuşması öncesinde izlenen EXPO 2023 tanıtım filmi ise gençlerden büyük ilgi gördü.