Başkan Mahçiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor
Kültür turizmi bakımından hem kente hem de ülkeye kalıcı bir değer sağlayacak EXPO 2023 Projesi’ni tanıtmaya devam eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bir kez daha öğrencilerle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2022, 12:48
Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Serkan Yılmaz Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri’ne konuk olan Başkan Mahçiçek, bir taraftan tecrübelerini aktarırken, diğer taraftan EXPO 2023’ü anlattı.
Öğrencilere yaşamından kesitler anlatarak gelecek kariyerlerini oluşturma adına önemli uyarılarda da bulunan Başkan Mahçiçek, gençlerin sorularını da büyük bir içtenlikle yanıtladı.
Başkan Mahçiçek’in konuşması öncesinde izlenen EXPO 2023 tanıtım filmi ise gençlerden büyük ilgi gördü.
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