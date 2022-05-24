Başkan Mahçiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor
Kahramanmaraş tarihinin en geniş katılımlı projesi olacak EXPO 2023’ün tanıtım atağını hız kesmeden sürdüren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kariyer Günleri çerçevesinde ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2022, 14:37 24.05.2022, 14:43
Ziyaret ettiği okullarda EXPO 2023’ün bütün detaylarını gençlerle paylaşan Başkan Mahçiçek, bu kez ise Kahramanmaraş Fen Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ndeki programa katıldı.
Öğrencilere yaşamından kesitler anlatarak gelecek kariyerlerini oluşturma adına önemli uyarılarda da bulunan Başkan Mahçiçek, gençlerin sorularını da büyük bir içtenlikle yanıtladı. Başkan Mahçiçek’in konuşması öncesinde izlenen EXPO 2023 tanıtım filmi ise gençlerden büyük ilgi gördü.
Sözlerinin başında Kahramanmaraş’ın tanıtım noktasındaki eksikliğine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacaklarını anlattı.
Programın sonunda Başkan Mahçiçek, öğrencilerin EXPO 2023 hakkında sordukları soruları yanıtladı.
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