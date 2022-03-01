Başkan Mahçiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor
Vizyon ve ufuk açıcı projeleriyle Onikişubat İlçesi’nin değişimini gerçekleştiren, bununla da yetinmeyerek kenti bir dünya markası yapma yolunda önemli işlere imza atan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2022, 14:05
Başkan Mahçiçek bu kapsamda, Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile kipaş Anadolu ve fen Lisesinde öğrencileriyle bir araya geldi.
Başkan Mahçiçek öğrencilere EXPO 2023'ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu ve şehre ne katacağını bir bir anlattı.
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