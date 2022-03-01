Başkan Mahçiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor

Başkan Mahçiçek bu kapsamda, Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile kipaş Anadolu ve fen Lisesinde öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek öğrencilere EXPO 2023'ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu ve şehre ne katacağını bir bir anlattı.