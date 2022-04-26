Başkan Mahçiçek; ‘EXPO 2023, şehrimizin sürdürülebilir büyümesinin lokomotifi olacak’

‘Var ki bi hayalimiz’ sloganıyla Onikişubat ilçesi özelinde Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapabilmek için başarılı çalışmalar sonucunda uluslararası dünya fuarını kente kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, hedeflerini ve EXPO 2023 vizyonunu tüm kente aşılamaya devam ediyor. 7’den 70’e kentin bütün kesimleriyle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, okullarda düzenlediği Kariyer Günleri ile de öğrencilerle buluşarak, gençlerin projeye sahiplik bağını da güçlendiriyor. Son olarak Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş MADO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 projesinin yanı sıra hayatından kesitler de anlatarak tecrübelerini aktardı.

“Her şeyimiz var ama bilinmiyor ve tanınmıyoruz”

EXPO sunumunun ardından öğrencilere seslenen Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın değerlerini anlatarak, tanıtım noktasındaki eksikliğe dikkat çekti. Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş bir sanayi kenti, 500’ün üzerinde fabrikası var. Kahramanmaraş, Türkiye’nin iplik üretiminin 3’te birini kendi başına karşılar. Kahramanmaraş, çelik eşya sektörünün yüzde 64’ünü üretir. Kahramanmaraş, Türkiye’de dokumanın ise yüzde 17’sini yine kendi başına üretir. Enerjinin yüzde 12’sini, çimentonun yüzde 10’unu üretir ama Kahramanmaraş hangi bölgede, nerede derseniz Türkiye’deki insanlarımızın yüzde 99’u bilmez. Şunu anlatmak istiyorum; her şeyimiz var ama bilinmiyor ve tanınmıyoruz. Öyleyse Kahramanmaraş’ımızın tanınması, bilinirliliğinin artması için ne yapmamız lazım? İşte bu şekilde uluslararası projeleri Kahramanmaraş’ımıza taşımamız lazım. Hem Türkiye’nin her tarafından hem de dünyanın dört bir yanından misafir almalıyız. Dünyada böyle uluslararası projeler var ama daha yaygın olanları hep sportif amaçlı olanlardı. Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası ya da olimpiyatlar gibi. Bu yeni uluslararası organizasyon o ülkelerin değerlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır” dedi.

“62 ülkenin oyunu aldık”

EXPO Fuarını almanın zor olduğunu fakat ciddi lobi faaliyetleriyle kente kazandırdıklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Bunu almak kolay değildi tabi ki ve almak için en az 1,5 yıl lobi çalışmaları yaptık, ülke ülke dolaştık. 2018 yılında talip olduk ve İtalya’da 62 ülkenin katıldığı toplantıda karşı oy olmaksızın bu hayal gibi proje olan EXPO Fuarı’nı 2023 yılı için Kahramanmaraş’ımıza kazandırdık. 2023’ün güzel de bir tevafuku var biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. İşte bu kabil dünya projelerini şehrimize kazandırmalı, bu memleketi daha yaşanabilir, daha güzel bir memleket haline getirmeliyiz. Herkesin gıpta ile baktığı örnek ve model bir memleket oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilir büyümemizin lokomotifi olacak”

EXPO Rekreasyon Alanı’nın sürdürülebilirliğini sağlayarak kente önemli kazanımlar getireceklerini anlatan Başkan Mahçiçek, “İlk 6 aylık süre zarfından EXPO’ya 2 milyondan fazla insan gelecek. Sonrasında ise her yıl en az bir milyon kişi tarafından ziyaret edilmesini bekliyoruz. Bunu nasıl başaracağız. EXPO’nun içerisine eklediğimiz projelerle buradaki insan sirkülasyonunu hep aynı seviyede tutacağız. Bakın mesela bir Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi projemiz var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi sadece Konya’da var, bir yılda 400 bin kişi gelmiş. Bizim eksiğimiz tanıtım dedik değil mi, Kahramanmaraş’a insanların gelmesini sağlamamız lazım. Bizim Kelebek ve Uğur Böceği Müzemize bir

yılda en az 500 bin kişi gelecek. Nikah Sarayı var, her gün 3-5 bin, açık AVM’miz var, her gün 5-10 bin kişi gelecek. İşte sürekliliği sağlayacak. 70 bin metrekare büyüklüğünde havuzumuz var, üzerinde kayıklarla gezebilecek, su bisikletlerine bineceksiniz. 250 civarında hobi evimiz var, devamlı kullanılıyor. Arasta Çarşısı var, burada şehrimizin kültürel ve sanatsal değerlerinin tanıtımı ve satışı yapılacak. Üst katlarda tiyatro çalışmaları, musiki çalışmaları. Ticaret ve Sanayi Odamız ile görüşüyoruz bir Kongre Merkezi yapılacak. Uluslararası toplantılar yapılacak. Kahramanmaraşlı yatırımcılar, uluslararası yatırımcılarla bulaşacak. Yani Kahramanmaraş çok daha farklı olacak. Artık kaldırım belediyeciliği yok. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bu anlamda EXPO 2023, eğitimde, ticarette, sanatta, müzikte ve birçok alanda şehrimize katkı sağlayacak, sürdürülebilir büyümemizin lokomotifi olacak. EXPO’da sizlere de büyük iş düşecek, en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Alanımızdaki danışma merkezlerimizde görev alarak, yerli ve yabancı turistlere rehberlik edeceksiniz.

“4 mevsim su sabit kalacak ve bir deniz oluşacak”

Bir diğer önemli proje olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı’nı da anlatan Başkan Mahçiçek, bu projeyle Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son vereceklerini belirterek, şu şekilde konuştu, “Bizim bir de deniz projemiz var. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Aynı zamanda çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Bu denizin iki tarafına da çok katlı olmayan yerleşim alanı koyacağız. Hasancıklı’nın yeni imar planını çizeceğiz ve 150 bin nüfuslu şehir yapacağız. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımızı Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak. Çevresel ve ekolojik de entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, sözlerinin devamında Türk aile yapısının korunması ve çevre temizliği konusunda da öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.

Program, öğrencilerin EXPO 2023 hakkında sordukları soruları Başkan Mahçiçek’in yanıtlamasıyla devam ederken, öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.