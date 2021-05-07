Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 Sembol Çiçekleri Arasına Lavantayı da Dahil Ediyoruz”

Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Kahramanmaraş projesi için sembol çiçeği belirlemede bir anket düzenleyerek vatandaşların oylarına sunmuştuk.

KAHRAMANMARAŞ 07.05.2021, 16:42
Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 Sembol Çiçekleri Arasına Lavantayı da Dahil Ediyoruz”

1 Mayıs’ta başlayan oylamada bugüne kadar 60 bin kişi oy kullandı. Belediye Hizmet Binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, lavantayı da sembol çiçek anketlerine dahil ettiklerini açıkladı” ve sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş eşsiz doğasıyla birçok endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan bir kent.

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın sembol çiçeğini de bize ait olan bu endemik türler arasından siz değerli vatandaşlarımız ve gençlerimizin katkılarıyla belirlemek istedik.

Bu türler arasında; geçmişten bugüne Topkapı Sarayı’nın bahçesini süsleyen Maraş Sümbül’ü, çiçekler arasında en özel yere sahip güllerin, en nadidesi Maraş Gül’ü, efsanelere konu olmuş hüznün sembolü Ters Lale, benim de yemekten keyif aldığım Maraş’ın en önemli simgesi dondurmanın ana maddesi Salep Orkidesi mi diye sormuştuk ve oylamaya sunmuştuk. Halkımız yoğun bir teveccüh göstererek bu anketimize katılıyor.

Sembol çiçeklerimiz arasına, EXPO 2023 projemiz şehrimizin her alanını kapsayan ve değer kazandıracak bir proje olması hasebiyle, Afşin Belediyesinin yetiştirdiği önemli bir turizm ve ticaret girdisi oluşturacak aromatik bitkilerden olan lavantayı da ekliyoruz. Afşin Belediyesi’nin 15 kök ile başlayan serüveni bugün 380 dekarlık alanda 15 bin köklük bahçeye ulaşmış durumda. Afşin’e büyük katma değer sağlayacak lavanta yetiştiriciliğine destek olmak adına çiçeklerimiz arasına lavantayı dahil ettik.

4 endemik tür ve bir aromatik bitki lavantadan oluşan 5 çeşit sembol çiçek anket oylamamız 1 Haziran’a kadar devam edecek. Bu seçtiğimiz sembol çiçek bizim logomuz olacak ve hafızalarda kalacak bir yer edinecek. Rekreasyon alanımızda oluşturacağımız özel sembol çiçeğimizi yetiştireceğimiz bahçelerimiz olacak.

Şehrimize her alanda katma değer sağlayacak, marka şehir olma yolunda bizim ismimizi dünyaya tanıtacak EXPO 2023 projemizi siz değerli halkımızın desteği ve sahiplenmesi ile en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu proje sadece Onikişubat Belediyesi’nin değil tüm şehrimizin projesi. 2023 yılı Kahramanmaraş için bir milat olacak ve şehrimiz mutfağıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle, coğrafi işaretli ürünleriyle hak ettiği yere kavuşacak.”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Mahçiçek’in yaptığı açıklamaların ardından toplantı sona erdi.

#Kahramanmaraş #Onikişubat #lavanta
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