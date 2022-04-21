Başkan Mahçiçek; EXPO 2023’le uluslararası turizm merkezine dönüşeceğiz

Uluslararası arenada doğa, kültür ve tarih gibi alanlarda olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO Fuarı’nı birbirinden başarılı lobi faaliyetleriyle Onikişubat’a kazandıran Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, rüya proje için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje alanında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, tanıtım anlamında da önemli çalışmalar yapılıyor. Sadece Kahramanmaraş’ta değil Türkiye’nin dört bir yanında ve birden çok ülkede tanıtımlar gerçekleştirilirken, Başkan Mahçiçek de kent genelindeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek son olarak ise Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. EXPO 2023 Projesi’nin tüm detaylarını öğrencilere anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın marka değerini artıracaklarını ve tanıtım sorununu çözeceklerini söyledi.

“Bir sürü zenginliği var ama kimse Kahramanmaraş’ı tanımıyor”

Kahramanmaraş’ın birçok alanda zenginliğine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, tanıtım sorununu çözmek için EXPO’nun önemli olduğunu vurgulayarak, “Kahramanmaraş’ın sosyal, kültürel, ekonomi, turizm ve doğa anlamında her türlü zenginliği var, bir tek tanınırlığı eksik. Tabiatı, doğal güzellikleri, tarihi ile eşsiz bir memleket. Şehrimiz iplik üretiminden çeliğe, çimentodan elektrik üretimine kadar ülkede büyük bir üretim açığını kapatıyor. Ama kimse Kahramanmaraş’ı tanımıyor. Tanıtım ve turizm alanındaki bütün eksikliklerimizi EXPO 2023 ile kapatacağız. Projemizin aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. İnşallah, 23 Nisan 2023 yılında fuarımızın kapılarını açacağız. TRT’nin her yıl düzenlediği 23 Nisan Ulusal Çocuk Şenliği’ni de EXPO alanımızda yapabilmek için girişimlerimiz var” dedi.

“Yeni yatırımlar, katma değer, istihdam ve ihracatı artıracak”

EXPO’nun sürdürülebilir olması için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, yeni yatırım alanlarının kente kazandırılacağını aktararak, “Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde kendisinden bizi himayelerine almasını talep ettim ve Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir büyükelçi tayin etti. Alanımız üzerine öyle donatılar ekledik ki sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü kullanılacak bir yaşam alanı haline gelecek. Artık ülke davetlerini ve uluslararası yazışmaları bizim adımıza büyükelçimiz yapıyor artık. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Açık AVM, Aquapark ve Lunapark, Hobi Evleri, Amfi Tiyatro, Konser Alanları gibi birçok donatıyla EXPO 2023’ü gerçekleştireceğiz. EXPO zamanında yatırımcılar gelecek ve bizim şehrimiz insanlarıyla buluşturacağız. Yeni yatırım alanları yapılmasına imkân tanıyacağız. Bu da ülkeye katma değer, istihdam ve ihracat demek. Bizim sizlerden beklentimiz gönüllü elçilik yapmanız ve gönüllü olarak EXPO alanında çalışmanız” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ı bir turizm merkezine dönüştürecek”

Geçmişte farklı ülkelerde düzenlenen EXPO’lardan yola çıkarak, EXPO’nun Kahramanmaraş’ı bir turizm merkezine dönüştüreceğini anlatan Başkan Mahçiçek, “EXPO’yu şehrimize kazandırırken, en önemli hedefimiz maksimum seviyede fayda sağlamaktı. Geçmiş EXPO’lardan da görüldüğü üzere EXPO’nun düzenlendiği kent adeta bir turizm merkezine dönüşmektedir. Bu da Kahramanmaraş ve Onikişubat’ımızın en büyük eksikliği olan turizm sorununa bir can suyu olacaktır. Onikişubat’ımız ve

şehrimiz büyük bir turizm gelirine sahip olurken aynı zamanda dünya çapında kendini tanıtma fırsatı da yakalayacak. Bahçecilik alanında dünyada gelinen son nokta Kahramanmaraş’ta görücüye çıkacak. Bu sayede ülkemizin ve şehrimizin ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasıyla öne çıkmasına, hem doğa hem de kültürel anlamda bir merkez olarak uluslararası alanda ciddi bir tanıtımı yapılacak. Tahminlerimize göre ilk 6,5 aylık sürede EXPO dolayısıyla Kahramanmaraş’a 50 ülkeden en az 2 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Bizim tarihimizde ve bölgemizde böyle bir çalışma yok” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir turizm koridoru oluşturacağız”

EXPO 2023 ile birlikte Türkiye’de turizme damga vuracak bir turizm koridoru oluşturacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’te Zeugma, bizde Germanicia ile EXPO alanı, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Bu turizm koridorunu da oluşturduğumuzda Kahramanmaraş’a senede en az bir milyon insan gelecek. Kahramanmaraş’ı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için çaba gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ın marka değerini daha yükseklere çıkartabilmek için böyle bir organizasyona ihtiyacımız vardı ve bunu da tamamlamaya çok yaklaştık. Devletimizden de bu güne kadar maddi destek almadık. Bütün çalışmalarımızı belediyemizin imkanlarıyla, bir kısmını da yap-işlet modeliyle yapıyoruz. İnşallah 2023’ün Nisan ayında da açılışını yapacağız” dedi.

“EXPO 2023 Projesi’ni 4 milyon metrekarelik deniz projemizle daha anlamlı hale getireceğiz”

Bir diğer vizyon projesi olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni anlatan Başkan Mahçiçek, hem bir çevre felaketini önlediklerini hem de 4 milyon metrekarelik bir deniz oluşturduklarını belirterek, “Bizim vizyon projelerimizden bir tanesi de EXPO alanımızın güneyinde hayata geçireceğimiz ve Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son verecek olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi. Bilindiği üzere Ceyhan Köprüsü’nün altında kışın sular dolar deniz olur, yazın da sular çekildiği zaman pislik haline gelir. Bu alanda bir çevre felaketi yaşanır, sinekler dolar. Bu çevre felaketini önleyelim Kahramanmaraş’a bir değer katalım istedik. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve burayı deniz haline getirecek. Bu seddeyi yaptıktan sonra burası 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Deniz manzaralı ve 150 bin nüfuslu yeni bir yaşam alanı olacak”

Sedde aksı ile elektrik de üretileceğini dile getiren Başkan Mahçiçek, hem ekonomik hem de sosyal açıdan muhteşem bir yaşam alanı oluşturacaklarını anlatarak, “Sedde aksı üzerine kurulacak rubber dam sistemiyle elektrik de üretilecek ve hem ekonomik hem de sosyal anlamla şehrimizin geleceğine damga vuracak. Çevresel ve ekolojik de entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Aynı zamanda denizimizin çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Bu denizin iki tarafına da çok katlı olmayan yerleşim alanı koyacağız. Hasancıklı’nın yeni imar planını çizeceğiz ve 150 bin nüfuslu şehir yapacağız. Bu deniz içerisine de bir marina yapacağız, küçük gemiler buraya park yapabilecek. Etrafına da çok katlı olmayan yeni yerleşim alanlarına yapacağız. Bu projeyle Kahramanmaraş’ta bir deniz olacak inşallah ve Kahramanmaraş daha güzel daha farklı bir kent olacak. Ayrıca denizin etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları olacak, rekreasyon alanları olacak ve tam manasıyla orada yeni bir kent ve yaşam alanı oluşacak. Bütün projelerimiz hazır, sabırsızlıkla tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirerek, hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.