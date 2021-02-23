Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ü anlattı!

Başkan Mahçiçek, şehre ayrı bir değer kazandıracak, cazibe merkezi haline getirecek ve fuar sonrası da yılın her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı olan EXPO 2023 projesinin detaylarını il teşkilatıyla paylaştı.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve teşkilatın yoğun katılımıyla başlayan sunumda, EXPO’nun şehrimizde nasıl bir katma değer sağlayacağı, medeniyetlerin ve ülkelerin şehrimizde oluşturacağı kültürel zenginlikler, tanıtım, turizm, ticaret anlamında nasıl bir ivme sağlayacağı ve en önemlisi şehrimizi dünyaya tanıtacak olması hususları anlatıldı.

Toplantı sonrası İl Başkanı Fırat Görgel, şu açıklamalarda bulundu.

“Teşkilatlarımızla bugün çok önemli bir proje olan Belediyemizin 2023 yılına hazırladığı EXPO’nun tanıtım toplantısındaydık. Projeyi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Teşkilat olarak EXPO’nun önemine çok inanıyoruz.

Çünkü EXPO’nun hem milli hem manevi değerlerimize, hem maddi olarak tanıtıma, şehirleşmesine her anlamda katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. O yüzden projemizi sahiplenmeyi, 2023 yılına kadar şehrimizin her ferdi gibi üzerimize görev biliyoruz. İnşallah bunu iyi sahiplenirsek dünyadaki bütün misafirlerimize şehrimizi daha iyi tanıtacağız. Yapılan sunumla projeyi daha iyi tanıdık. Gerçekten ben şahsi olarak da çok beğendim, teşkilatımız da çok beğendi. İnşallah 2021’i ve 2022’yi tanıtma anlamında çok iyi değerlendirebilirsek 2023’te bu projeyi yüz akımız olarak dünyaya yansıtabiliriz. Hanefi Başkanıma, ekip arkadaşlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2023’te bu projeye ev sahipliği yapmanın gururunu hep beraber yaşarız diye ümit ediyorum.”

Projenin banisi olan Başkan Mahçiçek şu sözlerle devam etti.

“EXPO 2023’ü şehrimize kazandırmadan önce 1,5 yıl bir ön çalışmamız oldu. 2018 de EXPO’nun düzenleyicisi olan AIPH’in (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticiler Birliği) tarafından İtalya’da düzenlenen Genel Kuruluna katılarak 60 ülkenin karşı oyu olmaksızın aldığımız, kazandığımız bir proje oldu EXPO 2023.

Kademe kademe projemizi Kahramanmaraşımıza tanıtmak için gayret ediyoruz.

Bunun ilk bölümünü il teşkilatımız, il kadın kolları ve il gençlik kollarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Çok kıymetli bir proje ve şehrimizin değerini artıracak, üst lige taşıyacak, bir dünya kenti yapacak projeyi teşkilatımıza anlattık. Yarın da inşallah Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe teşkilatlarımıza anlatacağız ve diğer ilçeler ile devam edeceğiz. Böyle devam ederek projemizi tüm şehrimize daha sonra Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız Esnaf Odalarımız ve Sendikalarımız olmak üzere önce kendi kentimizden başlayarak şehrimizin güzel insanlarına anlatacağız. Sonrasında uluslararası boyutlara taşıyacağız. 2023’e kadar şehrimizin tanıtım eksikliğini gidereceğiz.

Hem ekonomik hem turizm ve tanıtım yönünden çok değerli katkıları olacak bir dünya projesi olan EXPO’yu bütün ülke sathına tanıtmış olacağız. Bugün il başkanımız başta olmak üzere İl

kadın kolları ve il gençlik kollarımızla programımıza yoğun katılım sağlayan il teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyor ve kendilerine gönülden başarılar diliyorum.”

Teşkilat üyelerinin yoğun ilgisi ve teveccühüyle gerçekleşen program, Başkan Mahçiçek’le çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dilek temennileriyle sonlandı.