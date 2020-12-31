Başkan Mahçiçek, EXPO alanında! Mesai arkadaşlarıyla fidan dikti

Büyük bir başarı örneği sergileyerek 60 ülkenin oy birliği ile kazandığı Expo 2023 projesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in vizyonu doğrultusunda bir yandan etkinliğin yapılacağı yıl olan 2023’e hazırlanırken diğer yandan da içerisine yerleştirilecek çeşitli aktivitelerle yaşam alanı haline getiriliyor.

Bu doğrultuda daha güzel bir görüntüye kavuşması adına ağaçlandırılan Expo alanına belediye yönetimi ve personellerince fidan dikimi yapıldı.

“MESAİ ARKADAŞLARIMA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Fidan dikimi sonrası konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, özverili ile çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür ederken, şunları kaydetti: “Bir dünya projesi gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Kahramanmaraş’ımızın geleceği olabilecek bir proje. Kentin turizmini, ekonomisini, tanıtımını olumlu anlamda yönlendirecek katkı sağlayacak bir proje. Başlangıçtan tutun tanıtımına kadar projenin Onikişubat’a verilmesine kadar bütün çalışmalarda emeği olan katkısı olan çalışma arkadaşlarımızla birer fidanda bizim olsun kampanyamızla beraber onların bu güzel fidan dikimine hep beraberce iştirak ettik. Gerçekten de böyle devasa bir projenin gerçekleştirilmesinde hemen her adımında çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür projeleri gerçekleştirme imkânı kolay değil. Mesai arkadaşlarımızın gayretleriyle proje belli bir noktaya geldi. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl projenin yüzde 90 kısmını tamamlayacağız. Bize verilen sürede de yani 2023’ün Nisan ayında da projemizi bitirmiş olacağız.

“EXPO’MUZUN AÇILIŞINA CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET EDECEĞİZ”

Biliyorsunuz 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü. İnşallah 100’üncü yıl kutlama programlarına cumhurbaşkanımızla görüşerek Expo’muzun açılışını 100’üncü yıl programları içerisine katabilirsek ki inşallah bunu başaracağımız inanıyorum o zaman proje çok daha anlamlı bir hale gelecek. Çünkü cumhurbaşkanımızın projenin başından bu yana emeği var. Onun katkılarıyla bugüne kadar getirdik. Devletimizin ve belediyemizin gerçekten çok ciddi çalışmalarıyla bu proje belli bir noktaya geldi. Kahramanmaraş’ımızı marka noktasında çok üst sıralara taşıyacak böyle bir projenin gerçekleşmesinde bütün arkadaşlarımızın emeği var.”