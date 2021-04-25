Başkan Mahçiçek, EXPO konferansına katıldı
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyuracak projesi EXPO 2023 için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) EXPO konferansına canlı bağlantı ile katılarak son durumla ilgili gelişmeleri paylaştı.
Pandemi sebebiyle sanal ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) konferansına, EXPO düzenleyen tüm ülke ve şehirler katıldı. Katılımcıların son 6 aydaki ilerleme raporunu sundukları konferansta, EXPO 2023 Kahramanmaraş’taki gelişmeler AIPH delegelerine detaylı bir şekilde anlatıldı.
Başkan Mahçiçek’in delegelere yaptığı konuşmada, EXPO 2023 Kahramanmaraş projesinin, nasıl EXPO sonrası dönemi de kapsayan bir şehirleşme projesine dönüştüğünü anlattı.
AIPH yönetim kurulu üyeleri ve delegeleri projedeki ilerlemeleri büyük ilgi ve takdirle izlediler, Başkan Mahçiçek’i tebrik ettiler
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