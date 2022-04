Başkan Mahçiçek, “EXPO projesi Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapacak”

EXPO alanında gerçekleşen programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO projesinin Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapacağını söyledi.

Kahramanmaraş’ı geleceğe taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, “Biz projeyi 2018 yılında icraata geçirdik. Daha önce çok sayıda ülkelere gittik, çalışmalar yaptık. Çünkü böyle uluslararası bir çalışmayı bir proje almak kolay değildi. Mesela İzmir alamamıştı. Şimdi İzmir almak için gayret ediyor. Gaziantep'te bizim aldığımızı duyunca onlarda iştaha geldi. Belki Gaziantep’e ilk defa solladık. İnşallah 2023'te açtığımızda bu memleket için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Ben diyorum bu memleketin her şeyi var arkadaşlar. Gerçekten her şey var, tabiatı var doğası var. Kültürü var ekonomisi var” dedi.

Kahramanmaraş’ın ticaret odası verilerine göre 140 ülkeye ihracat yaptığını hatırlatan Başkan Mahçiçek, “Hem ülke düzeyinde hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş’ımızı gerçekten üst marka geldi. Çok daha yukarılara taşıyacak bir proje olacak. Çünkü bu memlekete bu projenin çok değerli katkılar sağlayacağını söyledim. Her şeyiniz var ama kimse bizi bilmiyor. Akdeniz Bölgesi'nde olduğumuzu dahi bilmiyor. Kahramanmaraş’ı Güneydoğu'da küçük bir İl olarak görülüyor. Eğer buraya 47 ülkeden 2 milyon insan taşırsa o zaman Kahramanmaraş’ı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde tanıtmış olacağız” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın tanıtımı ve yeni projeler için birlik beraberlik çağrısında bulunan Mahçiçek, “Bu memlekette bir şey yapılacaksa beraber yapalım. EXPO projesi Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapacak” dedi.