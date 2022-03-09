Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede görev yapan kadın personelle öğle yemeğinde bir araya geldi. Eşi Ayten Mahçiçek, Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ve ekibiyle kadın personellerin gününü kutlayan Başkan Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada Onikişubat Belediyesi’nin bütün başarılı çalışmalarında kadınların da imzası olduğunu söyledi. Onikişubat Belediyesi olarak kadınları bütün çalışmaların merkezinde konumlandırdıklarını ve her platformda destekleyerek pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatan Başkan Mahçiçek, aile yapısının korunması noktasında da uyarılarda bulundu.

“Onikişubat Belediyemizin sizlerle birlikte güzel bir ailesi var”

Onikişubat Belediyesi’nin güzel bir aileye sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Başkan Mahçiçek, batı toplumunun aile yapısını eleştirerek, “Belediyemizin bütün başarılı çalışmalarının altında siz kadınlarımızın imzası var ve biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Onikişubat Belediyemizin sizlerle birlikte güzel bir ailesi var doğrusu. Temenni ederiz ki bu güzel ailenin birlikteliği devam etsin inşallah. Sizler belediye personelleri olarak, bizler de hasbelkader yöneticiler olarak aslında böyle sadece senede bir gün değil de sık sık bir araya gelsek kuşkusuz daha iyi olacak. Biliyorsunuz EXPO kapsamında Dubai’deydik, gece geldik ve bugün de sizlerle buluştuk. Biz inanırız ki; kadınlarımızın, annelerimizin çok özel bir yeri var. Bizim inancımız; ‘en ulaşılması gereken nokta olan cennet, annelerin ayakları altındadır’ der. Dolayısıyla sizler öyle Avrupa medeniyetlerine bakmayın, onlara kesinlikle özenmeyin. Onlarda kadınlar kesinlikle bizdeki kadar kıymetli değildir. Farklı ülkelerde yaşamış bir insan olarak çok iyi biliyorum. Medeniyet dediklerine de çok fazla kulak asmayın, asıl medeniyet bizde. Gerçek anlamda uygulayabilirsek kadın hakları da bizde, annelerimize, babalarımıza, ailelerimize şefkat, merhamet ve güzel davranış da bizde. Maalesef biz bazı değerlerimizi unuttuğumuz için onları daha ileride görüyoruz. Orada 40 derece sıcaklıkta asfalt döşeyen kadınlar gördüm. Onun için onlara imrenmemiz lazım” dedi.

“Aile yapımızın bozulmasına izin vermeyeceğiz”

Türk aile sisteminin korunması gerektiğini ve bu noktada da kadınlara büyük görev düştüğünün dile getiren Başkan Mahçiçek, “Bizim çok mukaddes bir aile sistemimiz var. Aile yapımızdaki çekirdek ailemizi bozdurmazsak, çünkü bozmak için özel olarak çalışıyorlar. Bu noktada sağlam kalırsak, çekirdek ailemizin bozulmasına izin vermezsek, anne-baba ve yakınlar olarak bir arada olursak bize kimsenin gücü yetmez. Hala bu ülkenin güzel insanları nerede bir sıkıntı olsa hemen koşar. Bütün bunlara rağmen bizim de eksiğimiz ve noksanımız da var tabi ama daha iyi olacağız. Aile yapımızın bozulmasına izin vermeyeceğiz. Ailelerimizi, anne ve babalarımızı unutmayacağız, çocuklarımızı iyi eğiteceğiz, çocuklarımıza saygı ve muhabbeti öğreteceğiz. Temenni ederiz ki aile sistemimiz düzenli olarak devam eder, sizler de ailelerinizde, çocuklarınız, anne ve babalarınızla çok mutlu olursunuz. Allah sizlere sağlık ve sıhhat versin inşallah” şeklinde konuştu.

“Sadece bir gününüz değil, her gününüz mutlu olsun inşallah”

Kadın personellerin de desteğiyle Onikişubat halkına güzel hizmetler yapma temennisinde bulunan Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde tamamladı, “Cenab-ı Allah sizlere sağlık sıhhat versin, belediyemizde güzel hizmetlere imza atmayı nasip etsin. Her zaman derim; bizler gideriz, sizler