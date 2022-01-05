Başkan Mahçiçek Gönülleri Fethetmeye Devam Ediyor
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Başkanlığında Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Hizmet Binasında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 05.01.2022, 15:35
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Kış mevsimi dolayısıyla Kaymakamlığın uygun gördüğü, evinde doğalgazı olmayan ihtiyaç sahibi 400 aileye mutfak tüpü yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
400 ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürecek bu kararla Başkan Mahçiçek gönülleri fethetti.
Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek, “kış mevsimi yakıt giderleriyle birlikte harcamaların arttığı bir mevsim. Bu sebeple biz de ailelerimizin bütçelerine bir nebze olsun katkıda bulunmak istedik. Kaymakamlığımızın belirlediği ailelere Ocak-Şubat-Mart ayları olmak üzere 3 aylık periyotta yardımları yapılacaktır. Hayırlı olsun” dedi.
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