Başkan Mahçiçek, Görme Engelliler Haftasında Mesaj Yayınladı

Başkan Mahçiçek, “engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan bugünde sadece âmâlar için değil, her alandaki engellilerimizin farkında olunmasını temenni ediyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Beyaz Baston kavramı, 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısı, dış dünyanın kendisini fark etmesi ve dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Zamanla bu kavram yayılmaya ve tüm dünya genelinde kullanılmaya başlanmıştır.

Bu haftanın amacı görme engelli kişilerin bu durumdan kaynaklanan sorunlarına ilişkin çözüm yollarının bulunması ve farkındalık oluşturulmasıdır. Dünyada 10 milyon kadar kişinin, çoğunlukla önlenebilir nedenler yüzünden görme yeteneğinden yoksun kaldığı sanılmaktadır. Özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan etmesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta ilk Belediye Hizmet Binası olarak engelli kullanımına uygunluk açısından ‘Erişilebilirlik Belgesi’ Belediyemize verildi.

Bizim için her bir vatandaşımız kıymetlidir ve eşit haklara sahiptir. Yaptığımız tüm tesisleri, engelli bireylerimiz tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını düşünerek inşa ediyoruz.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle vatandaşlarımızı empati yapmaya, sosyal alanda onların çektiği sıkıntıları düşünmeye ve çözüm yolları üretmeye davet ediyorum. ‘Tek engel, sevgisizliktir’ diyerek çıktığımız yolda her daim engellilerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum.”