Başkan Mahçiçek: Hastalığı bulaştırmayalım iyilikte buluşalım

Başkan Mahçiçek, “Ramazan ayını en güzel şekilde istifade ederek maddi ve manevi arınmalarımızı gerçekleştirdiğimiz, paylaşımlarımızın çok olduğu bir ay geçirmeyi temenni ediyorum” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Oruç, sadece beden ibadeti değil, maneviyatımızın da güçlenmesi için bir vesiledir aynı zamanda. Paylaşımlarımızla kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, benden öteye geçip biz olabildiğimiz bu ayda birlik ve beraberlik duygusunu en kalbi duygularımızla yaşamayı ümit ediyorum.

Bu ayın kıymetini bilip, en güzel şekilde geçirmeye çalışmalı, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerini gözetmeliyiz.

Sosyal mesafe gereği bu yıl iftar sofralarında buluşmasak da Belediyemiz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan öncesi 7 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdi. 2014 yılından bugüne kadar 250 bin ailemizle iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmişiz.

Ramazan ayı içerisinde de iftarda sıcak yemeklerimizle ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Hastalığı bulaştırmayalım iyilikte buluşalım. Tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, birlik, beraberlik ve huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmemizi temenni ediyorum.”