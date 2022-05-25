Başkan Mahçiçek hem malzeme desteği verdi hem de forma sponsoru oldu!

Bu sezon Kahramanmaraş’ı Türkiye Goalball Erkekler 4. Lig’de temsil eden Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Goalball Takımı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in destekleriyle şampiyonluğa koşacak.



Başkan Hanefi Mahçiçek spor dostu bir Başkan olduğunu bir kez daha göstererek Kahramanmaraş temsilcisine hem malzeme desteği verdi hem de forma sponsoru oldu.



Bu bağlamda Onikişubat Belediyesi Hizmet Binasında Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve yönetimi ile Goalball Takımı sporcularını ağırlayan Başkan Mahçiçek, düzenlenen törenle 14 sporcuya forma, eşofman, seremoni eşofmanı, tişört, dizlik, dirseklik, kogi, sağlık topu, goalball topları, goalball maskesi, antrenman ayakkabısı, maç ayakkabısı ve malzeme çantası gibi çeşitli malzemeleri teslim etti.

