Başkan Mahçiçek hem malzeme desteği verdi hem de forma sponsoru oldu!
Sporun ve sporcunun her zaman yanında duran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Goalball Erkekler 4. Ligi’nde Kahramanmaraş’ı temsil eden Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Goalball Takımı’na hem malzeme desteği verdi, hem de EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş logosuyla forma sponsoru oldu.
Bu sezon Kahramanmaraş’ı Türkiye Goalball Erkekler 4. Lig’de temsil eden Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Goalball Takımı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in destekleriyle şampiyonluğa koşacak.
Başkan Hanefi Mahçiçek spor dostu bir Başkan olduğunu bir kez daha göstererek Kahramanmaraş temsilcisine hem malzeme desteği verdi hem de forma sponsoru oldu.
Bu bağlamda Onikişubat Belediyesi Hizmet Binasında Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve yönetimi ile Goalball Takımı sporcularını ağırlayan Başkan Mahçiçek, düzenlenen törenle 14 sporcuya forma, eşofman, seremoni eşofmanı, tişört, dizlik, dirseklik, kogi, sağlık topu, goalball topları, goalball maskesi, antrenman ayakkabısı, maç ayakkabısı ve malzeme çantası gibi çeşitli malzemeleri teslim etti.
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|38
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|38
|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
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|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
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|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
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|46
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|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31