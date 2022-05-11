Başkan Mahçiçek; Hemşirelerimiz, kutsal bir mesleği başarıyla ifa ediyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında hemşireliğin geçmişten günümüze çok önemli aşamalar kaydederek, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğine vurgu yapan Başkan Mahçiçek, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum gününde kutlanan 12 Mayıs Hemşireler Günü’nün dünyada 1954 yılından bu yana, ülkemizde ise 1964 yılında kutlanmaya başlandığını ifade etti.

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Her yıl farklı bir tema ile kutlanılan Hemşirelik Haftası’nın bu yılki teması, ‘Hemşireler: Öncü Bir Ses, Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin’ olarak belirlenmiştir. Bu tema göz önünde tutulduğunda gerek bireysel gerekse toplumsal gereksinimlerin giderilmesinde hemşirelik mesleğinde nitelikli bir işgücü sağlayarak, hakları konusunda daha koruyucu davranılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda hemşirelerimizin, sağlık hizmetinin temel unsurlarından biri olan ve ülkenin sağlık hizmetlerinin sunumunda üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla kutsal bir mesleği ifa ettiklerini belirtmek isterim. Zorlu çalışma şartlarına rağmen üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluk anlayışıyla insanımıza fedakârca hizmet veren hemşireler, sabır, sevgi ve saygıya dayalı meslek anlayışıyla din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin insan hayatında hiçbir şeyle yeri değiştirilemeyecek olan sağlık gibi önemli bir alanda görev yapıyorlar. Dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, sabırla, hoşgörüyle, özveriyle çalışarak insanlığa hizmet eden hemşirelerimiz, sağlık sistemimizin bugünlere gelmesinde çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş’ımızda sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgiyle mesleğini icra etmeye çalışan 2 bin 800 hemşiremizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı kutluyor, bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarımıza hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”