banner86

banner85

Başkan Mahçiçek: “Hepimizin hayatına bir kadın dokunmuştur”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 07.03.2022, 16:35 07.03.2022, 16:55
Başkan Mahçiçek: “Hepimizin hayatına bir kadın dokunmuştur”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cenneti, annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olduklarına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, kadınlara sadece bir gün değil, ömür boyu değer verilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“KADINLAR, İNSANLIK İÇİN BİR NEFES KADAR DEĞERLİDİR”

“8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana, tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olan bizler, sadece 8 Mart’ta değil, ömrümüz boyunca kadınlarımızı başımızın tacı olarak görüyoruz. Hepimiz bir annenin, yani bir kadının evlatlarıyız. Bu anlamda hepimizin hayatına bir kadın dokunmuş, hayatlarımızda unutulmaz ve doldurulamaz bir yer edinmiştir. Kadınlarımızın hayatımızdaki önemini ifade edecek olursak, onlar; içine girdiği her ortamı güzelleştirir ve daha yaşanır hale getirir, hayata tutunmamızı ve hayattan zevk almamızı sağlar. Doğrusu kadınlar, insanlık için bir nefes kadar değerlidir.

“ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ OLARAK KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLDUK”

Onikişubat Belediyesi olarak pek çok çalışmamızda Kahramanmaraşlı Hanım kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bizlere düşen görev, kadınlarımızı her platformda desteklemek ve pozitif ayrımcılık yapmaktır. Bu anlamda ailenin temelini annelik göreviyle oluşturan kadınlarımızın statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Kadınlarımıza, Onikişubat ilçemizdeki Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, kapalı yüzme havuzları ve spor salonlarımız başta olmak üzere bütün tesislerimizin bu anlamlı günde ücretsiz bir şekilde hizmet vereceği müjdesini vermek istiyorum.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET ASLA TASVİP EDİLEMEZ”

Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir.

“8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ EN KALBİ DUYGULARIMLA KUTLUYORUM”

Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor; her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Sevginin, fedakârlığın ve vakarın sembolü olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

#8 Mart Dünya Kadınlar Günü #Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 28 45
7. Alanyaspor 28 44
8. Hatayspor 28 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 39
11. Gaziantep FK 28 39
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 28
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 12
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18