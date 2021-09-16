Başkan Mahçiçek, heyet ile bir araya geldi

Bu kapsamda EXPO heyeti incelemelerde bulunmak için Kahramanmaraş’a geldi.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği heyeti Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek ve heyet EXPO2023’ün son durumu için bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek “EXPO 2023’ü zamanından önce tam anlamıyla inşallah bitirmiş olacağız” dedi.