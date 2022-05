Başkan Mahçiçek; Hıdırellez, bolluk ve berekete vesile olsun

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her yıl 6 Mayıs’ta kutlanan ve baharın simgesi olarak bilinen Hıdırellez Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Hıdırellez’in Türk kültüründeki yerinden bahseden Başkan Mahçiçek, birlik ve beraberlik temennilerinde bulundu. Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı, “Kültürümüzün en önemli unsurlarını içine alan gelenek, görenek, töre ve inançlar, bir milletin maddi ve manevi hafızasını meydana getirir. Yeryüzü var olduğu günden beri, sahip olduğu kültür değerlerini gittiği her coğrafyaya taşıyan Türk Milleti, tarih boyunca bu zenginliği korumuş ve nesilden nesile aktararak, günümüze kadar ulaştırmıştır. Türk toplumu, kültürel değerlerinin yanı sıra doğanın her köşesinde yer alan zengin tarihi miraslarını korumuş, kuşaktan kuşağa aktarmıştır.

“6 Mayıs Hıdırellez Günü, sevinç ve coşkuyla kutlanmaktadır”

Kültürümüzde insan hayatını yakından etkileyen önemli doğa hareketleri Anadolu’da yazın başlangıcı olarak kabul edilen 6 Mayıs Hıdırellez Günü’nün temelini oluşturmuştur. Hıdırellez Günü, soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk Dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanmaktadır. Doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı ve onu korumamız gerektiğini bizlere hatırlatan bir kültür mirası olan Hıdırellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesine de katkıda bulunarak, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır. İnanıyorum ki, bereket, sağlık ve umut dolu dileklerin kabul olduğu Hıdırellez ile bu topraklarda yüzyıllar boyunca süren varlığımızın özü olan derin bağlarımızın da gücü tazelenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle gelecekteki günlerin, bugünlerimizden daha güzel olacağı inancıyla, umutlarımızı yeşerten, toplumsal huzurumuzu artıran Hıdırellez’in, Onikişubat’ımız, Kahramanmaraş’ımız, milletimiz ve tüm insanlık için bolluk, bereket, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”