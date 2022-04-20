Başkan Mahçiçek iftarda yazar ve şairlerle bir araya geldi

Sosyal sorumluluk projelerinin öncülerinden Onikişubat Belediyesi ramazan ayında da iftar ve etkinliklerle dolu dolu bir ramazan geçiriyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi, Ramazan-ı Şerif dolayısıyla düzenlenen iftar programı ile kent genelinde faaliyet gösteren yazar ve şairlerin gönüllerini fethetti.

İftar programına yazar ve şairler büyük ilgi gösterirken, hep birlikte iftar yapılıp, dualar edildi.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, böylesine anlamlı etkinliklerde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.