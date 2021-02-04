Başkan Mahçiçek, ilçesindeki değişim ve dönüşümü anlattı

Murat eğridağ’ın sunumlarıyla ekrana gelen programda bu hafta Onikişubat Belediyesinin pandemi sürecindeki çalışmaları ve ilçenin deprem riskini azaltmak adına atılan adımlar masaya yatırıldı.

Başkan Mahçiçek programda dünya ve türkiyede pandemi süreci, pandemi sürecinde yapılan hizmetler ve belediye olarak yaptıkları 2020 yılı çalışmalarının yanı sıra 2021 çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Deprem ve kentsel dönüşüme yönelik Onikişubat Belediyesinin yaptığı büyük atılımlar ve gayretli çalışmalar hakkında Başkan Mahçiçek açıklamalarda bulundu.