Başkan Mahçiçek; İlgimizi gösterelim, engelleri kaldıralım

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajda engelli bireylere yönelik çalışmaları anlatırken, hedeflerinin engelsiz bir Onikişubat inşa etmek olduğunu söyledi.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Hepimizin birer engelli adayı olduğu sözünü asla unutmamalıyız”

“Güncel verilere göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engelli bireylerden oluşurken, bu rakam ise 1 milyar kişiye tekabül ediyor. Engelli bireyler bu nedenle dünyadaki ‘en büyük azınlık’ olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de ise Ulusal Engelli Veri Tabanı’na göre 1 milyon 560 bin engelli birey bulunuyor. Bu anlamda engelli bireylerimize karşı duyarlılık ve farkındalığın arttırılması amacıyla Birleşmiş Milletlere üye 156 ülke ile birlikte 10-16 Mayıs tarihlerini Engelliler Haftası olarak kutlamaktayız. Kahramanmaraş ve Onikişubat’ımızda yaşayan tüm vatandaşlarımız gibi engelli vatandaşlarımızın da sahip oldukları temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmaları, yaşam standartlarının yükselmesi ve sosyal yaşama katılımları konusunda sadece devletimize değil biz yerel yönetimlere ve bireysel olarak tüm insanlara da önemli görevler düşmektedir. Hepimizin birer engelli adayı olduğu yönünde artık klasikleşen bir söz vardır ki, bu sözü asla unutmamak gerekir. Bu noktada en çok dikkat etmemiz gereken husus, engellilerimize engel teşkil etmemek, bir diğer ifadeyle engelleri kaldırmaktır.

“İlçemizde engelsiz bir yaşam oluşturmayı hedefliyoruz”

Engelliler Haftası nedeniyle belirtmek isterim ki, her bir engelli kardeşimizin sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve demokratik katılım başta olmak üzere tüm haklarını kullanabilmesi için engelsiz bir Onikişubat inşa etmek zorundayız. Onikişubat Belediyesi olarak eşit hizmet anlayışı çerçevesindeki yönetim politikamızda engelli bireylerimize artı olarak pozitif ayrıcalık tanıyor, bütün projelerimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Ortak akıl çerçevesinde Engelli vatandaşlarımız ve onlarla ilgili faaliyet yürüten tüm paydaşlarımızla bir araya geliyor ve ortaya çıkan tüm görüşleri çalışmalarımızda kullanıyoruz. Farkındalık anlamında da engelli vatandaşlarımızın gündelik veya geniş ölçekte tüm sorunlarına dikkat çekiyor; ilçemizde engelsiz bir yaşam oluşturmak için toplumsal duyarlılığı geliştiriyoruz. Belediyemizin hizmet binası başta olmak üzere ilçemize kazandırdığımız bütün tesisleri engelli bireylerimizin istifade edebileceği şekilde tasarlıyoruz. Bu anlamda Belediye Hizmet Binamız, Erişilebilirlik Belgesi’ne sahipliğiyle Türkiye’deki birçok kamu kurumuna örneklik teşkil etmektedir. Tüm bunların yanında yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarda engelli bireylerimizi merkeze alarak projeler üretiyoruz. Ayrıca, binlerce engelli bireyimize tekerlekli sandalye, beyaz baston ve akülü araç gibi destekler de veriyoruz. Onikişubat’ta herkes için eşit, adil, yaşam kalitesi yüksek ve engelsiz bir ilçe ekosistemi yaratmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi de engelsiz bir Onikişubat oluşturmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle belirtmek isterim ki görememek, yürüyememek ve işitememek esas engel değildir. Önemli olan gönüllerde ve kalplerde engel olmamasıdır. Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza ve onların her zaman yanlarında olan fedakâr ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.”