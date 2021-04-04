Başkan Mahçiçek: 'İstiklal Madalyası, Ecdadımızın Şanlı Mirasıdır'

Başkan Mahçiçek, “şehrimizin gururla taşıdığı İstiklal Madalyası ecdadımızın şanlı mirasıdır. Bizler de onu en iyi şekilde koruyup aynı bilinçle geleceğe taşıyacağız” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Kahramanmaraş mücadelesiyle dünyaya örnek olmuş, Kahraman sıfatını hak ederek kazanmış bir şehirdir.

Anadolu’da başlatılan Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk zaferidir aynı zamanda Maraş’taki kahramanlık destanı. Diğer şehirlere de örnek olmuş, Milli Mücadele’nin fitilini de ateşlemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olmuştur.

Maraş halkı, şehirlerini düşman işgalinden kurtardıktan sonra Antep’in, Osmaniye’nin ve Haruniye’nin kurtuluşu için de yardıma koşmuşlardır.

Yapılan bu mücadele ve kazanılan zafer sonrasında, TBMM’nce mücadelede aktif rol oynamış kahramanların isminin istenmesi üzerine ‘Maraş’ta Milli Mücadeleye aktif olarak katılmayan tek bir fert dahi yoktur” cevabı verilmiştir. Bunun üzerine 1925 yılında Maraş halkının tümünü temsilen şehre, Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası verilmiştir. Bu mücadele 1973 yılında verilen ‘Kahraman’ ünvanının kazanılmasına da vesile olmuştur.

Her fırsatta Belediye olarak bu şanlı mücadelemizi gerek kitaplarımızla gerek yayınlarımızla gerekse de 2018 yılında çektirdiğimiz ‘İstiklal’den İstikbal’e Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı’’ filmiyle gençlerimize anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz.

Bu mücadelede genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla yer almış, bize bu gururu yaşatan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”