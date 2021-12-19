banner86

banner85

Başkan Mahçiçek, İstiklal Şairimizi Andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası’nda rahmetle andı.

KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 16:32 19.12.2021, 17:49
Başkan Mahçiçek, İstiklal Şairimizi Andı

Başkan Mahçiçek, “her bir detayı kahramanlıklarla dolu tarihimizin en büyük kazançlarından biri olan, istiklâl mücadelemizi edebi üslubuyla taçlandıran Mehmet Akif Ersoy’dur” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti.

“Şimdiye kadar 40 bin Safahat adlı eserini öğrencilerimizle buluşturduk. Her gencimizin Mehmet Akif’i okuması ve iyi anlaması gerekmektedir. Mehmet Akif’in dizeleri sadece birkaç kelam değil, tarihimizi, ülkenin içinde bulunduğu durumu da anlatan eserlerdir. Bu sebeple yeni neslimiz Mehmet Akif’i tanımalı ve anlamalıdır.

Başkan Mahçiçek, Türk Milletinin gönlünde farklı bir yeri olan Mehmet Akif Ersoy için şu sözlere yer verdi.

“Anadolu’nun bereketli toprakları ve stratejik konumumuz itibariyle vatanımızda mücadelemiz yüzyıllardır farklı şekillerde devam etmektedir. Milletimiz o kadar asil ve yüce bir millet ki, ne olursa olsun hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan bağımsızlığı için mücadele vermiştir.

Milli ve manevi duygularla kaleme aldığı İstiklâl Marşı ile arkadaşlarının ısrarı üzerine yarışmaya katılan şair, verilen para ödülünü de almayarak hayır kurumlarına bağışlamıştır.

"Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihanda yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz" dizelerinin sahibi olan Mehmet Akif’in ideali olan erdemli, ahlaklı ve akıllı gençliği yetiştirmek yolunda bizler de üzerimize düşeni yapıyor, gençliğimize hizmeti her projenin önünde tutuyoruz.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyor, milli mücadelemizde yer almış tüm kahramanlarımızı hayırla yâd ediyorum.”

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #Aksu Haber #aksu tv haber #İstiklal Şairi
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 17 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8