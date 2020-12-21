Başkan Mahçiçek, İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’u andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası’nda rahmetle andı.

KAHRAMANMARAŞ 21.12.2020, 18:19
Başkan Mahçiçek, İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’u andı

Başkan Mahçiçek, “her bir detayı kahramanlıklarla dolu tarihimizde en büyük kazançlarımızdan biri olan, istiklâl mücadelemizi edebi üslubuyla taçlandıran Mehmet Akif Ersoy’dur” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti.

Bakanlıklarımız 2019 yılında şairimizin doğum günü olan 20 Aralık, vefat yılı olan 27 Aralık tarihleri arasını Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası olarak ilan etmişti. Bu yıl pandemi dolayısıyla okullarımızda bir etkinlik yapamadık. Önceki yıllarda Safahat adlı eserini 40 bin adet bastırmış ve öğrencilerimize dağıtmıştık. Her gencimizin Mehmet Akif’i okuması ve iyi anlaması gerekmektedir. Umuyorum gelecek sene öğrencilerimizle bu haftada yapacağımız etkinliklerde bir araya geliriz.”

Başkan Mahçiçek, Türk Milletinin gönlünde farklı bir yeri olan Mehmet Akif Ersoy için şu sözlere yer verdi.

“Anadolu’nun bereketli toprakları ve stratejik konumumuz itibariyle vatanımızda mücadelemiz yüzyıllardır farklı şekillerde devam etmektedir. Milletimiz o kadar asil ve yüce bir millet ki, ne olursa olsun hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan bağımsızlığı için mücadele vermiştir.

Milli ve manevi duygularla kaleme aldığı İstiklâl Marşı ile arkadaşlarının ısrarı üzerine yarışmaya katılan şair, verilen para ödülünü de almayarak hayır kurumlarına bağışlamıştır.

"Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek

 İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek."

dizelerinin de sahibi olan Mehmet Akif’in ideali olan erdemli, ahlaklı ve akıllı gençliği yetiştirmek yolunda bizler de üzerimize düşeni yapıyor, gençliğimize hizmeti her projenin önünde tutuyoruz.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyor, milli mücadelemizde yer almış tüm kahramanlarımızı hayırla yâd ediyorum.”

#Hanefi Mahçiçek #Mehmet Akif Ersoy
Yorumlar (0)
kapalı
Namaz Vakti 21 Aralık 2020
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:35
İkindi 15:04
Akşam 17:24
Yatsı 18:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Samsunspor 15 27
3. Altınordu 14 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altay 14 26
6. Giresunspor 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11