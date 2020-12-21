Başkan Mahçiçek, İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’u andı

Başkan Mahçiçek, “her bir detayı kahramanlıklarla dolu tarihimizde en büyük kazançlarımızdan biri olan, istiklâl mücadelemizi edebi üslubuyla taçlandıran Mehmet Akif Ersoy’dur” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti.

“Bakanlıklarımız 2019 yılında şairimizin doğum günü olan 20 Aralık, vefat yılı olan 27 Aralık tarihleri arasını Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası olarak ilan etmişti. Bu yıl pandemi dolayısıyla okullarımızda bir etkinlik yapamadık. Önceki yıllarda Safahat adlı eserini 40 bin adet bastırmış ve öğrencilerimize dağıtmıştık. Her gencimizin Mehmet Akif’i okuması ve iyi anlaması gerekmektedir. Umuyorum gelecek sene öğrencilerimizle bu haftada yapacağımız etkinliklerde bir araya geliriz.”

Başkan Mahçiçek, Türk Milletinin gönlünde farklı bir yeri olan Mehmet Akif Ersoy için şu sözlere yer verdi.

“Anadolu’nun bereketli toprakları ve stratejik konumumuz itibariyle vatanımızda mücadelemiz yüzyıllardır farklı şekillerde devam etmektedir. Milletimiz o kadar asil ve yüce bir millet ki, ne olursa olsun hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan bağımsızlığı için mücadele vermiştir.

Milli ve manevi duygularla kaleme aldığı İstiklâl Marşı ile arkadaşlarının ısrarı üzerine yarışmaya katılan şair, verilen para ödülünü de almayarak hayır kurumlarına bağışlamıştır.

"Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek."

dizelerinin de sahibi olan Mehmet Akif’in ideali olan erdemli, ahlaklı ve akıllı gençliği yetiştirmek yolunda bizler de üzerimize düşeni yapıyor, gençliğimize hizmeti her projenin önünde tutuyoruz.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyor, milli mücadelemizde yer almış tüm kahramanlarımızı hayırla yâd ediyorum.”