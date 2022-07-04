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Başkan Mahçiçek; Kadına şiddet, ailenin kutsiyetini bilmemesinden gelir

Kadına yönelik şiddet noktasınıda farkındalık oluşturmak adına Belediye Konferans Salonu’nda personellerine yönelik düzenlenen seminere katılan Başkan Hanefi Mahçiçek, “Kadına yönelik şiddet sorunu kişilerin, ailenin ve kurduğu yuvanın kutsiyetini bilmemesinden gelir. Öyleyse aile sistemimizi sağlam tutmamız lazım. Onun kutsiyetini ve değerini çok iyi kavramamız lazım” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 04.07.2022, 17:11
Başkan Mahçiçek; Kadına şiddet, ailenin kutsiyetini bilmemesinden gelir

Personellerinin her alanda gelişimi adına sorumluluk üstelenen Onikişubat Belediyesi, kadınlara yönelik şiddeti önlemek, toplumu bilinçlendirip farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Kadına Yönelik Şiddet’ konulu seminer düzenledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden alanında uzman görevlilerin konuşmacı olarak katıldığı seminer, belediye içerisinde bulunan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye personellerinin yoğun katılım gösterdiği seminere, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı.

“Ailenin kutsiyetini bilen kişilerle evlilik yapın”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden uzman personellerin sunumlarının ardından söz alan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu belirterek, aile kavramının kutsiyetini bilen kişilerin evliliklerinde şiddetin olmayacağını söyledi. Başkan Mahçiçek, “Maalesef ki kadına şiddet konusu toplumsal bir sorunumuz. Bu işin temeli evlilik değil mi? O zaman evleneceğimiz insanı iyi seçmeliyiz. Hem erkek tarafı hem de kadın tarafı karşı tarafın biraz varlıklı olmasını ister. Fakat bu seçimde ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşanabilir. Eğer her iki taraf da ailenin ve evliliğin kutsiyetini bilen kişiler olursa, o evlilikte Allah’ın yardımıyla bir sıkıntı olmaz. Bence evlilikte işin maddi taraflarına çok fazla önem vermemeli, kişilik özelliklerine göre değerlendirmeliyiz. Sonuçta rızkı Allah taksim ediyor. Hayatınızı paylaştığınız insanın da Cenab-ı Hakk’ın verdiği rızık değerlerini bilmesi, ona göre davranması gerekiyor. Eğer öyle olmazsa evliliklerde sıkıntı yaşanır. Bizdeki sorun da ailenin ve kurduğumuz yuvanın kutsiyetini bilmememizden gelir. O yüzden seçimlerimize dikkat edelim” dedi.

“Aile sistemimizi sağlam tutmamız lazım”

Güçlü ve sağlıklı toplumların temelinin aile olduğunu da vurgulayan Başkan Mahçiçek, İslam ve Türk dünyasında kadınların önemine değinerek, “Gerçekten arkadaşlar, güçlü ve sağlıklı toplumların temeli ailedir. Biz medeni dediğimiz ülkelere gidip geliyoruz. Eğer orada çekirdek aile sistemi zaafa uğramışsa o toplumun hiçbir geleceği olamaz. Medeni denilen ülkelerde aile mefhumu kesinlikle kalmamıştır. Çünkü aile bir bütünlüktür, yardımlaşmadır, paylaşmadır. Bu değerleri kaybediyorsanız ne kadar zengin olursanız olun orada huzur bulamazsınız. Bir gelecek de çıkmaz. Öyleyse aile sistemimizi sağlam tutmamız lazım. Onun kutsiyetini, değerini, ne kadar düzenli olması gerektiğini çok iyi kavramamız lazım. Aile sistemimizi bozmak için gerçekten de çalışmalar var ama İnşallah o dışardaki bozulmalar çok daha fazla bize sirayet etmez. Biz bir merhamet toplumuyuz, en çok merhameti de kadınlarımıza gösteririz. ‘Kadınlar sizin en büyük değerinizdir’ der bizim inancımız. Bu değerler bizde zaten mevcut Allah’a şükürler olsun ki. Bu ülkenin geleceği hem kadınları hem de erkekleri için çok daha güzel olacak İnşallah, buna emin olun. Buraya gelerek bizleri bilgilendiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müzde görevli arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Personellerimizin de hepimizi üzen bu konuda iyi anlamda örnek olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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